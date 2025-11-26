Megérkezett a legújabb koronavírus elleni védőoltás: érdemes már most beadni, hogy biztonságban teljen a karácsony

Ingyenesen elérhető az idei légúti fertőzéses időszakra javasolt koronavírus elleni védőoltás, a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag – közölte szerdán a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Továbbra is érdemes a veszélyeztetett csoportoknak beadatni a koronavírus elleni védőoltást / Fotó: PeopleImages / Shutterstock (képünk illusztráció)

A védőoltás önkéntes, de vannak, akiknek különösen ajánlott

A vakcina felvétele önkéntes, de az NNGYK szerint különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak. Azt is közölték, hogy a szülő kérésére van lehetőség a krónikus betegséggel élő, 12 év alatti gyermekek beoltására is.

A közlemény emlékeztet, hogy a SARS-CoV-2 vírus továbbra is jelen van, és bár a jelenlegi tapasztalatok szerint számos esetben enyhébb megbetegedést okoz, a veszélyeztetett csoportok körében továbbra is fennáll a súlyos lefolyású megbetegedés kockázata. Azonban a súlyos szövődmények és a kórházi kezelés szükségességének esélyét a védőoltás csökkenti, ezért az NNGYK arra ösztönzi az érintetteket, hogy mielőbb kérjék az oltást.

A szervezet szerint

a megfelelő védettség kialakítása érdekében célszerű a vakcinát már most igényelni, hogy a karácsonyi ünnepek idején biztonságban látogathassák vagy fogadhassák szeretteiket a kockázati csoportba tartozók és az idősek.

Ugyanakkor a fertőzés kockázatát az alapvető higiéniai szabályok betartása, a rendszeres kézmosás, a megfelelő szellőztetés és a gyakran érintett felületek tisztítása, valamint a köhögési és tüsszentési etikett követése is csökkenti.