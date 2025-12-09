Egy ország kereken megtagadta, hogy azt tegye az orosz vagyonnal, amit Brüsszel akar átnyomni Európán

Japán nem hajlandó csatlakozni az Európai Unióhoz, és a szigetországban lévő befagyasztott orosz vagyon felhasználásával segíteni Ukrajnát. Ezzel véget értek a brüsszeli remények, hogy sikerül globális támogatást szerezni a kezdeményezéshez, amely ellen Európán belül is egyre nagyobb az ellenállás. Kijev megsegítése így teljesen az EU-ra marad.

Ursula von der Leyen határozott célja a befagyasztott orosz vagyon felhasználása, de egyre többen tesznek keresztbe / Fotó: NurPhoto via AFP

Európában elsősorban Belgiumban, az Euroclearnél kezelik az orosz eszközöket, és megszületett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének mesterterve, hogyan gyűrné le az ország pénzügyi aggályait. Az azonban még mindig kérdéses, hogy az EU két legnagyobb és egyúttal leginkább gyengélkedő gazdasága, a német és a francia képes-e viselni a terheket, amelyeket a brüsszeli tervek rájuk hárítanának.

Franciaországban mintegy 18 milliárd eurós orosz vagyonkészlet van, és Párizs már jelezte: nem hagyja azt bevonni az EU úgynevezett jóvátételi hitel kezdeményezésébe.

Japánban mintegy 30 milliárd dollár értékű befagyasztott orosz vagyon van,

és a Politico értesülése szerint Tokió a G7-csoport pénzügyminiszteri értekezletén tudatta a döntését, amely szerint nem fogja követni az uniós példát.

Az amerikaiak csökkentik Kijev támogatását

A bizottság Japán mellett az Egyesült Államokkal közösen akart fellépni ebben az ügyben. Bár Donald Trump amerikai elnök sürgeti az orosz vagyon felhasználását, az kérdéses, hogy ő maga mit fog tenni, egyelőre elutasította, hogy csatlakozzon a brüsszeli elképzeléshez.

Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter jogi aggodalmakra hivatkozott / Fotó: AFP

A 27-ek a hónap közepén tartandó csúcstalálkozón remélnek konszenzusra jutni, de Belgium még mindig ódzkodik a tervtől. Bart De Wever kormányfő szerint a G7-ek közreműködése csökkentette volna az ország kockázatait – de erre a japán és az amerikai elutasítás után nincs remény.

Az amerikai ülésen azt is bejelentették, hogy

a Biden-kormány által 2024-ben kialkudott G7-szintű hitel utolsó részletének kifizetése után csökkentik az Ukrajnának nyújtott támogatást.

Így az EU-ra hárulnak Kijev jövőbeni finanszírozásának legfőbb terhei. Kijevnek pedig jelentős segítségre van szüksége, mert az ország háborús kasszája áprilisra kiürül, a parlament által elfogadott 2026-os költségvetés 71,7 milliárd eurós deficitet tartalmaz.