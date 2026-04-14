Hosszú Covid: minden ötödik dolgozót érinthet és százmilliárdos gazdasági terhet is jelenthet

Hat éve kezdődött a Covid–19-járvány, amely hamar világszintű pandémiává nőtte ki magát. A túlélők gyakran egészségügyi ártalmakkal kerültek ki, s a szövődmények gazdasági számban mérhetők még a következő évtizedben is. A hosszú Covid ugyanis világszerte nagyjából minden ötödik dolgozó munkaképességére kihat – írja az Euronews a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tanulmányára hivatkozva.

A Covid–19-világjárvány miatt még sokáig lesznek, akik nem tudnak százszázalékosan teljesíteni a munkában / Fotó: Vajda János

A betegség nemcsak az egyének egészségére és mindennapi életére van komoly hatással, hanem terhet jelent az egészségügyi rendszereknek és a gazdaságoknak is.

A főként fejlett országokat tömörítő nemzetközi szervezet több forgatókönyvet is felvázolt arra, hogy mekkora összegekbe kerülhetnek a koronavírus szövődményei.

A jelentés szerint csak a betegség kezelésének közvetlen egészségügyi költségei legalább 2035-ig magasak maradnak, évi mintegy 9,5 milliárd euró körül. Ugyanakkor a hosszú Covid várhatóan olyan széles körű következményekkel jár, amelyekről még nincs teljes tudásunk.

Az optimista feltételezések szerint 2035-ig csak a bruttó hazai termék (GDP) elenyésző része mehet a levesbe, ám a reálisabb forgatókönyvek már évi 0,1-0,2 százalékos veszteséggel számolnak, ami megegyezik Hollandia vagy Spanyolország teljes éves egészségügyi költségvetésével.

A legfrissebb becslések szerint a hosszú Covid a következő évtizedben évente 58,54 és 115,3 milliárd euró közötti költséget okozhat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet részes államaiban, azaz a 38 OECD-országban. Ide tartozik 21 uniós tagállam, köztük Magyarország is.

A SARS-CoV-2-fertőzés gazdasági hatásai

A hosszú Covid az alapvető tünetein túl számos krónikus betegség – például szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegség, idegrendszeri károsodások és autoimmun betegségek – kialakulásának kockázatát növeli, ami a jövőben tovább emeli az egészségügyi rendszerek terheit és a költségeket.

Emellett a hosszú Covid a gyermekek fejlődését és tanulmányi eredményeit is befolyásolhatja. Ezek a tényezők még nem jelentek meg a gazdasági előrejelzésekben.

A hosszú Covidban szenvedő betegek a járvány kezdete után öt évvel is tömegesen esnek ki a munkaerőpiacról, hiányoznak a munkából, vagy csökkent teljesítménnyel dolgoznak egészségi állapotuk miatt.

Kutatások szerint a betegség a fertőzöttek mintegy ötödénél okoz foglalkoztatási problémákat.