Energiaválság Ausztráliában: nem elég az iráni háború, most még az ígéretes földgázprojekt is sokat drágulhat
A Browse-projekt célja, hogy a Calliance, Torosa és Brecknock mezők egyelőre jórészt érintetlen földgázkészleteit a nyugat-ausztráliai Karratha LNG-feldolgozó üzemhez kapcsolja. A Woodside még 2018-ban jelentette be a beruházást, amelyet akkor az ország egyik legfontosabb jövőbeni energiaprojektjeként emlegettek. A költségek azonban az elmúlt években drasztikusan megugrottak. A korábbi, 2019-es becslések még 27,3 milliárd ausztrál dollárral számoltak, a Deloitte Access Economics friss tanulmánya szerint viszont a teljes beruházás értéke mára elérheti a 48,7 milliárd ausztrál dollárt. A drágulás hátterében elsősorban az engedélyezési folyamatok elhúzódása, valamint a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológia (CCS) integrálása áll – írja az Origo.
Energiaválság és ellátási bizonytalanság
A lap cikkében arról ír, hogy ez a fejlemény egy olyan időszakban jelentkezik, amikor Ausztrália energiaellátása egyre sérülékenyebbnek tűnik. Nemrég egy erős ciklon vetette vissza a stratégiai jelentőségű Wheatstone LNG-projekt termelését, miközben áprilisban egy olajfinomítóban történt tűzeset is fennakadásokat okozott.
Az ország helyzetét tovább nehezíti a közel-keleti feszültség fokozódása. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint Ausztrália különösen kitett a Hormuzi-szoros körüli konfliktusoknak, mivel az importált nyersolaj jelentős része ezen az útvonalon érkezik Ázsiába finomításra.
A szakértők szerint az ország évtizedek alatt fokozatosan vált energiaimport-függővé. Míg korábban nyolc hazai olajfinomító működött, ezek többségét az olcsóbb ázsiai finomítói kapacitások kiszorították a piacról. Az elmúlt két évtizedben hat ausztrál finomító zárt be.
Évi 11 millió tonnás kapacitás lehet a cél
A Browse-projekt tervei alapján a tengeri gázmezőket mintegy 900 kilométeres vezetékrendszer kapcsolná össze két úszó kitermelő és tároló létesítménnyel.
A fejlesztés éves kapacitása elérheti a 11,4 millió tonnát, amely magában foglalná:
- az LNG-termelést,
- az LPG-előállítást,
- valamint a belföldi felhasználásra szánt földgázt.
Emellett a kondenzátumkitermelés napi csúcskapacitása akár az 50 ezer hordót is elérheti.
A projekt jelenleg még az előkészítési és koncepciótervezési szakaszban tart, ugyanakkor a Woodside szerint folyamatosan zajlanak az előzetes mérnöki és fejlesztési munkák.
A Deloitte elemzése szerint a Browse hosszú távon komoly gazdasági lökést adhat Ausztráliának. A számítások alapján a projekt:
- Nyugat-Ausztrália gazdasági teljesítményét mintegy 147 milliárd ausztrál dollárral növelheti,
- országos szinten pedig akár 141 milliárd ausztrál dollárral járulhat hozzá a GDP-hez.
A projekt jövőjét ugyanakkor nagyban befolyásolja, hogy a finanszírozási költségek és az energiapiaci bizonytalanságok milyen irányba mozdulnak el. Az ausztrál és ázsiai energiakereslet továbbra is erős, miközben a globális LNG-piac kínálati problémákkal néz szembe.
Az ausztrál kormány ezért nemrég új intézkedést vezetett be: az energiavállalatokat arra kötelezte, hogy földgáztermelésük legalább 20 százalékát a hazai piac számára tartsák fenn, ezzel próbálva megelőzni az ellátási hiány kialakulását az ország keleti partvidékén.
