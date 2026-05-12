Energiaválság Ausztráliában: nem elég az iráni háború, most még az ígéretes földgázprojekt is sokat drágulhat

A Browse-projekt célja, hogy a Calliance, Torosa és Brecknock mezők egyelőre jórészt érintetlen földgázkészleteit a nyugat-ausztráliai Karratha LNG-feldolgozó üzemhez kapcsolja. A Woodside még 2018-ban jelentette be a beruházást, amelyet akkor az ország egyik legfontosabb jövőbeni energiaprojektjeként emlegettek. A költségek azonban az elmúlt években drasztikusan megugrottak. A korábbi, 2019-es becslések még 27,3 milliárd ausztrál dollárral számoltak, a Deloitte Access Economics friss tanulmánya szerint viszont a teljes beruházás értéke mára elérheti a 48,7 milliárd ausztrál dollárt. A drágulás hátterében elsősorban az engedélyezési folyamatok elhúzódása, valamint a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológia (CCS) integrálása áll – írja az Origo.

Energiaválság és ellátási bizonytalanság

A lap cikkében arról ír, hogy ez a fejlemény egy olyan időszakban jelentkezik, amikor Ausztrália energiaellátása egyre sérülékenyebbnek tűnik. Nemrég egy erős ciklon vetette vissza a stratégiai jelentőségű Wheatstone LNG-projekt termelését, miközben áprilisban egy olajfinomítóban történt tűzeset is fennakadásokat okozott.

Az ország helyzetét tovább nehezíti a közel-keleti feszültség fokozódása. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint Ausztrália különösen kitett a Hormuzi-szoros körüli konfliktusoknak, mivel az importált nyersolaj jelentős része ezen az útvonalon érkezik Ázsiába finomításra.

A szakértők szerint az ország évtizedek alatt fokozatosan vált energiaimport-függővé. Míg korábban nyolc hazai olajfinomító működött, ezek többségét az olcsóbb ázsiai finomítói kapacitások kiszorították a piacról. Az elmúlt két évtizedben hat ausztrál finomító zárt be.

Évi 11 millió tonnás kapacitás lehet a cél

A Browse-projekt tervei alapján a tengeri gázmezőket mintegy 900 kilométeres vezetékrendszer kapcsolná össze két úszó kitermelő és tároló létesítménnyel.

A fejlesztés éves kapacitása elérheti a 11,4 millió tonnát, amely magában foglalná:

az LNG-termelést,

az LPG-előállítást,

valamint a belföldi felhasználásra szánt földgázt.

Emellett a kondenzátumkitermelés napi csúcskapacitása akár az 50 ezer hordót is elérheti.