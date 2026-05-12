Energiaválság Ausztráliában: nem elég az iráni háború, most még az ígéretes földgázprojekt is sokat drágulhat

Jelentősen megemelkedett Ausztrália egyik legnagyobb földgázfejlesztésének becsült költsége: a Woodside Energy által tervezett Browse LNG-projekt ára már a 35 milliárd ausztrál dollárt is megközelítheti. Az új számítások különösen érzékeny időszakban érkeztek, amikor az iráni konfliktus miatt világszerte nőnek az energiabiztonsági aggodalmak, miközben Ausztrália saját ellátási problémákkal is küzd.
VG
2026.05.12, 17:15
Frissítve: 2026.05.12, 17:22

A Browse-projekt célja, hogy a Calliance, Torosa és Brecknock mezők egyelőre jórészt érintetlen földgázkészleteit a nyugat-ausztráliai Karratha LNG-feldolgozó üzemhez kapcsolja. A Woodside még 2018-ban jelentette be a beruházást, amelyet akkor az ország egyik legfontosabb jövőbeni energiaprojektjeként emlegettek. A költségek azonban az elmúlt években drasztikusan megugrottak. A korábbi, 2019-es becslések még 27,3 milliárd ausztrál dollárral számoltak, a Deloitte Access Economics friss tanulmánya szerint viszont a teljes beruházás értéke mára elérheti a 48,7 milliárd ausztrál dollárt. A drágulás hátterében elsősorban az engedélyezési folyamatok elhúzódása, valamint a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási technológia (CCS) integrálása áll – írja az Origo.

Drágább lesz Ausztrália legnagyobb érintetlen földgáztartalékát érintő energiaprojekt, azaz LNG-projekt mint korábban számolták (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Energiaválság és ellátási bizonytalanság

A lap cikkében arról ír, hogy ez a fejlemény egy olyan időszakban jelentkezik, amikor Ausztrália energiaellátása egyre sérülékenyebbnek tűnik. Nemrég egy erős ciklon vetette vissza a stratégiai jelentőségű Wheatstone LNG-projekt termelését, miközben áprilisban egy olajfinomítóban történt tűzeset is fennakadásokat okozott.

Az ország helyzetét tovább nehezíti a közel-keleti feszültség fokozódása. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint Ausztrália különösen kitett a Hormuzi-szoros körüli konfliktusoknak, mivel az importált nyersolaj jelentős része ezen az útvonalon érkezik Ázsiába finomításra.

A szakértők szerint az ország évtizedek alatt fokozatosan vált energiaimport-függővé. Míg korábban nyolc hazai olajfinomító működött, ezek többségét az olcsóbb ázsiai finomítói kapacitások kiszorították a piacról. Az elmúlt két évtizedben hat ausztrál finomító zárt be.

Évi 11 millió tonnás kapacitás lehet a cél

A Browse-projekt tervei alapján a tengeri gázmezőket mintegy 900 kilométeres vezetékrendszer kapcsolná össze két úszó kitermelő és tároló létesítménnyel.

A fejlesztés éves kapacitása elérheti a 11,4 millió tonnát, amely magában foglalná:

  • az LNG-termelést,
  • az LPG-előállítást,
  • valamint a belföldi felhasználásra szánt földgázt.

Emellett a kondenzátumkitermelés napi csúcskapacitása akár az 50 ezer hordót is elérheti.

A projekt jelenleg még az előkészítési és koncepciótervezési szakaszban tart, ugyanakkor a Woodside szerint folyamatosan zajlanak az előzetes mérnöki és fejlesztési munkák.

A Deloitte elemzése szerint a Browse hosszú távon komoly gazdasági lökést adhat Ausztráliának. A számítások alapján a projekt:

  • Nyugat-Ausztrália gazdasági teljesítményét mintegy 147 milliárd ausztrál dollárral növelheti,
  • országos szinten pedig akár 141 milliárd ausztrál dollárral járulhat hozzá a GDP-hez.

A projekt jövőjét ugyanakkor nagyban befolyásolja, hogy a finanszírozási költségek és az energiapiaci bizonytalanságok milyen irányba mozdulnak el. Az ausztrál és ázsiai energiakereslet továbbra is erős, miközben a globális LNG-piac kínálati problémákkal néz szembe.

Az ausztrál kormány ezért nemrég új intézkedést vezetett be: az energiavállalatokat arra kötelezte, hogy földgáztermelésük legalább 20 százalékát a hazai piac számára tartsák fenn, ezzel próbálva megelőzni az ellátási hiány kialakulását az ország keleti partvidékén.

