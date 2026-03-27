A gázpiacot az ág is húzza – óriási LNG-üzemek álltak le több kilométerre a háborútól

Ha a Hormuzi-szoros lezárása nem lenne elég, újabb csapás érte a globális földgázkínálatot, ezúttal Ausztráliában állt le több óriási LNG-üzem a Narelle trópusi ciklon miatt.

Az ausztrál Karratha LNG a világ egyik legnagyobb ilyen létesítménye / Fotó: AFP

LNG-üzemek sora állt le, brutális mennyiségű gáz tűnhet el a piacról

Az AFP jelentése szerint a Chevron Gorgon és Wheatstone üzeme és a Woodside Karratha létesítménye is kénytelen volt leállítani a termelést, emiatt a világ harmadik legnagyobb LNG-exportőre, Ausztrália szállításai is kérdésessé váltak. A leállások nem is jöhettek volna rosszabb időben, hiszen az LNG-kínálat már az iráni háború miatt is jelentősen csökkent, az évi 77 millió tonna terméket exportáló Katar szállítmányai a Hormuzi-szoros lezárása és a Rasz Laffan üzem károsodása miatt nem jutnak el a világpiacra.

Ehhez a kieséshez társul az évi több mint 15 millió tonna kapacitású Gorgon, a 9 millió tonna kapacitású Wheatstone és a közel 15 millió tonna kapacitású Karratha leállása. Azt sem a Chevron, sem a Woodside nem árulta el, hogy mikor állhat helyre a termelés, amire égető szüksége van Ázsiának, Ausztrália első számú piacának.

A leállások hatására valószínűleg újabb LNG-tankereket láthatunk elfordulni európai céljától Ázsia felé,

noha az öreg kontinens gázkészletei szinte teljesen lenullázódtak a szokásosnál hidegebb télen. Az egyre fogyatkozó elérhető szállítmányokért licitháború indulhat el, amitől az európai gázár is elszállhat. Míg az ázsiai LNG-árak több mint duplájára nőttek a háború kezdete óta, addig az európai gázár „csak” mintegy 70 százalékot emelkedett ugyanezen időszak alatt, ám az már most világos, hogy ha Európa fel akar készülni a következő télre, akkor alaposan a zsebébe kell nyúlnia.