Drónrobbanás után sürgős tanácskozást tart a szomszéd ország, máris segítséget kérnek

Nicusor Dan pénteken 11 órára hívta össze a legfelsőbb védelmi tanács ülését, hogy megvitassák „a legsúlyosabb incidenst, amely Románia területét érte azóta, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen”. Az államfő azt mondta, arányos intézkedéseket rendelnek el az Oroszországi Föderációval szemben.

A NATO ötös cikkelyének életbe léptetését fontolgatják a szövetség vezetői a Romániában történt dróntámadás miatt / Fotó: FoxPictures

Az elnök együttérzését fejezte ki a sérülteknek, családjaiknak és azoknak a lakóknak, akiknek az otthonában történt a becsapódás. Hangsúlyozta, hogy az incidens után határozott, összehangolt és megfelelő válaszra van szükség nemzeti, szövetségi és nemzetközi szinten.

F–16-osok és katonai helikopter követte a drónt

A tájékoztatás szerint a drón Románia légterébe való belépése után F–16-os vadászgépek és egy katonai helikopter követte az eszközt. Nicusor Dan azt mondta, a hadsereg betartotta az eljárásokat, és parancsa volt a drón lelövésére, de csak akkor, ha az

nem veszélyezteti a civileket vagy épületeket.

Az államfő szerint az eszközt azért nem támadták meg, mert fennállt a lakosság biztonságának kockázata. A román védelmi minisztérium szóvivője, Cristian Popovici ezredes később arról beszélt az Adevarul szerint, hogy a hagyományos radaroknak korlátaik vannak a nagyon alacsonyan repülő légi célpontok követésében: kétszáz méter alatt ezek a rendszerek már nem tudják megfelelően követni az ilyen célokat.

NATO- és uniós szinten is lépnek

Románia tájékoztatta NATO-szövetségeseit és európai uniós partnereit az incidensről. Nicusor Dan azt is közölte, hogy Bukarest további szövetséges drónelhárító képességek telepítését kérte Románia területére, a nemzeti védelem és a NATO keleti szárnyának megerősítésére.

Az államfő bejelentése szerint Románia hivatalosan az ENSZ Biztonsági Tanácsát is tájékoztatja az esetről. Emellett teljes körű vizsgálat indult annak megállapítására, hogyan zuhant le a drón, a darabjait pedig elemzik, hogy azonosítsák a fegyverzet pontos típusát és útvonalát.

Két sérültet vittek kórházba Romániában

A pénteki incidens után robbanás és tűz volt a lakóház tizedik emeletén. Braila, Tulcea és Galac térségében RO-Alert figyelmeztetést adtak ki, két sérültet pedig a galaci megyei sürgősségi kórházba szállítottak. A védelmi minisztérium, a belügyminisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat szakértői tovább vizsgálják a helyszínt. Az első információk szerint a Geran–2 típusú, orosz eredetű drón teljes robbanótöltete a becsapódás pillanatában felrobbant.