Túl sok lett a külföldiekhez kötött bűnügy, szigoríthatja a beutazást a magyarok számára is olcsó ország

Thaiföld szigorítja a turistákra vonatkozó szabályokat, láthatóan több, nagy visszhangot kiváltó, külföldiekhez kapcsolódó bűncselekmény után. Ez azt jelentheti, hogy több mint 90 ország turistái a jelenlegi 60 nap helyett csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül az országban – számolt be az Euronews.

Thaiföld a turizmus és a közbiztonság között egyensúlyoz

2025 márciusától a vízummentes időszakot 30 napról 60 napra hosszabbították meg a kormány azon terveinek részeként, hogy fellendítse a népszerű üdülőhely turizmusát. Ez azonban magával hozta a bűnözést is. Bár a turizmus kulcsfontosságú az ország gazdasági stabilitása szempontjából,

gyakoriak voltak a hírek a kábítószer-bűncselekményekhez és szexkereskedelemhez köthető külföldiek letartóztatásáról, valamint arról, hogy a nem ott lakók megfelelő engedélyek nélkül nyitottak vállalkozásokat.

Bár a vízumszabály módosítását még nem erősítették meg teljesen, a hírek szerint a kormány országonként külön vizsgálná a kérdést. Egyes országok állampolgárai 30 napig maradhatnának vízum nélkül, míg másoknak csak 15 napos vízummentes időszakot engedélyeznének.

Ha a vízummódosításokat valóban bevezetik, visszatérhet a korábbi rendszer, amelyben a 30 napos vízummentes tartózkodást a turisták további 30 nappal meghosszabbíthatták. Ez jelenleg 1900 bahtba, vagyis körülbelül 18 ezer forintba kerül.

Azok a látogatók, akik hosszabb ideig szeretnének maradni, választhatják a Destination Thailand Visát, vagyis a DTV-t is. Ez egy ötéves, többszöri belépésre jogosító vízum, amelyet digitális nomádoknak és távmunkásoknak, valamint úgynevezett „soft power” tevékenységeket – például muay thai edzést vagy thai főzőtanfolyamot – végzőknek terveztek.

A DTV belépésenként legfeljebb 180 napos tartózkodást engedélyez, amely egy alkalommal további 180 nappal meghosszabbítható.

Utóbbi esetben azonban nehézséget okozhat, hogy a kérelmezőknek igazolniuk kell: legalább 500 ezer baht, vagyis mintegy4,8 millió forint van a bankszámlájukon, a távmunkásoknak pedig azt is bizonyítaniuk kell, hogy Thaiföldön kívüli munkaviszonnyal rendelkeznek.