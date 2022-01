Januárban megérkezett a volatilitás a tőzsdékre, és annak ellenére, hogy decemberben is változatos mozgások voltak a globális részvénypiacokon, a tavalyi évet a csúcson és a csúcsközelben zárta a legtöbb részvényindex, év eleje óta viszont egy erőteljesebb korrekció indult meg. Ebben a környezetben a legtöbb szektor is gyengébben teljesített, persze leginkább a magas értékeltségű papírok kerültek eladói nyomás alá, de a „value” szektorokban is kialakult a korrekció. Ebben a környezetben a felülteljesítés is sokszor ugyanúgy negatív hozammal párosulhat.

Fotó: Facebook/FlowTradersEurope

Ugyanakkor a defenzívebb részvények között találhatunk olyan vállalatokat, mint a holland Flow Traders, amely az egyik vezető árjegyző cég különböző tőzsdei termékekre, főként ETF-ekre. A fundamentális mutatószámok mellett azonban a részvény és a piac egészének mozgását is érdemes lehet összevetni, amely a Flow Traders esetében szintén érdekes. A részvény historikus bétája például az S&P 500 indexszel szemben – némileg meglepően – negatív, ami azt jelenti, hogy átlagosan pont ellentétesen reagált az index mozgásaira a papír. Például 2020 márciusában, amikor az S&P 500 12,5 százalékos mínusszal zárta a hónapot, a Flow Traders árfolyama 25,7 százalékkal emelkedett. Persze fontos megjegyezni, hogy az emelkedő, alacsonyabb volatilitású piacon alulteljesítő volt a múltban a részvény.

Természetesen ezek a mozgások a fundamentumokból is adódnak, hiszen az árjegyzői tevékenység a Flow Tradersnél a magasabb volatilitású és főleg nagyobb tőzsdei forgalmú időszakokban magasabb profitot eredményezhet. Erre láthattunk példát a 2020-as évben, amikor a cég 10,3 eurós egy részvényre jutó eredményt ért el (a 30 euró körüli részvényárfolyamhoz képest). A múlt évben a várakozások alapján 2,6–2,8 euró között alakulhatott az EPS, a közelgő gyorsjelentéssel kapcsolatban azonban optimizmusra ad okot, hogy a legutóbb közzétett ETP- (Exchange Traded Products) piaci statisztikák alapján a decemberi hónap a tavalyi év legerősebb forgalmát hozta, a korábbiaknál magasabb volatilitás mellett. A januári piaci mozgások pedig az ismét 30 fölé emelkedő VIX-index alapján továbbra sem kedvezőtlenek a cégnek, mindezt mutathatja a részvényárfolyam idei 4 százalékos emelkedése, szemben a piac negatív teljesítményével.