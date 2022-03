A koronavírus-járványt csírájában elfojtani próbáló kínai stratégia sokáig működőképesnek látszott – sőt, ha hihetünk a kínai adatoknak, akkor például halálozás területén most is radikálisan jobban teljesít a nyugati módszereknél – ám ez azzal is jár, hogy időről időre milliók kerülnek karanténba. Ezek közé került újabban Sanghaj is, ami az ország pénzpiaci központja is. A Reuters összeállítása szerint azonban a nyugati világban megszokott otthoni munkavégzés helyett a kínai brókercégek, kereskedőházak, eszközkezelők és befektetési alapok inkább az irodában élést választották.

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

A helyi tőkepiac, a Lucsiazui-negyed felhőkarcolóiban több mint 20 ezren dolgoznak, akik közül sokakat a lezárás kezdete előtt az irodákba rendeltek, ahol a cégek hálózsákokkal és egyéb, a több napos tartózkodás átvészelését segítő eszközökkel várják őket. Több cégnél két váltásos műszakot is bevezettek, hiszen a tét óriási,

a központ több mint 290 ezer milliárd dollárnyi tranzakciót bonyolított le tavaly.

A cégek döntése abból is érdekes, hogy a 285 irodaháznak otthont adó Lucsiazui Pénzügyi Város a Huangpu-folyó lezárásokkal érintett keleti partján terül el. Azonban mivel itt találhatóak a legfontosabb részvény-, kötvény-, deviza és derivatívapiacai, vasárnap a vállalatok igyekeztek minél több kulcsemberüket az irodákba juttatni, hogy az éjféltől kezdődő lezárások idejére már a helyükön legyenek.

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

A Haitong Securities több mint 150 emberét telepítette az irodákba a lezárás előtt, de a BNP Paribas kínai alapjának, a HFT Investment Management-nek is 52 dolgozója érkezett be időben. Ugyanakkor egy külföldi bank vezetője hibrid modell bevezetéséről nyilatkozott, igaz ez azt jelenti ebben az esetben, hogy

a csapat egy része a város nyugati részében található tartalék irodában alszik, míg a többiek a keleti részen, a pénzügyi negyedben.