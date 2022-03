A DJIA napon belüli előnye gyorsan eltűnt a Fed negyed százalékpontos kamatemelésről szóló bejelentése hallatán. A New York-i tőzsde blue chip indexe mérsékelt, fél százalékos pluszban volt nem sokkal este hét előtt, ám ez azonnal elpárolgott, sőt, mínuszba váltott amint Jerome Powell, a monetáris testület elnöke közölte: vége a zéró kamat időszakának, a Fed elindítja a kamatemelési ciklust, az év végéig, hat további emeléssel 2 százalékra növelheti az irányadó rátát. Az S&P 500 és a Nasdaq másfél, illetve két százalék feletti napon belüli emelkedése is megtört a várakozásoknak megfelelő, 25 bázispontos kamatemelés hírére, amelynél ráadásul határozottabb beavatkozásra is tett javaslatot a monetáris testület néhány tagja. A pillanatnyi pánikot a kamatemelést követő sajtótájékoztató csillapította, itt ugyanis a Fed-elnök elmondta: jelenleg sem látja reális esélyét egy amerikai recessziónak a következő egy évben, a tengerentúli gazdaság elég erős, hogy átvészelje az inflációs hullámot, amely azonban elnyújtottabb lesz, mint korábban várták.

A tőzsdék kevesebb mint egy óra leforgása alatt újra irányba álltak, a Dow Jones index egy órával a parkett zárása előtt csaknem fél százalékos pluszban, 33 679,5 ponton, az S&P 500 1,1 százalékkal keddi záróértéke felett, 4308,2 ponton, a Nasdaq pedig 2,4 százalékos napon belüli emelkedés után 13 259,10 ponton állt. A nap végi mérleg így sem lesz olyan erős, mint hétfőn, amikor a mutatók két százalék körüli emelkedést jeleztek a nap végén.

Az euró-dollár keresztárfolyama a Fed-bejelentés hírére pillanatok alatt 1,095-re esett vissza, majd onnan korrigált, és hazai idő szerint este 8-kor már újra az 1,10-es szinten mozgott. A közös európai devizát a dollárral szemben szerdán az a hír erősítette, hogy nőtt az esélye egy orosz-ukrán békemegállapodásnak. A dollárért 336,55 forintot kértek a bankközi piacon szerda este, fél százalékkal kevesebbet, mint egy nappal korábban; a zloty-val szemben csaknem másfél százalékot gyengült a dollár.

Az amerikai államkötvények másodpiaci hozama emelkedésnek indult, a kamatkörnyezet változására különösen érzékeny kétéves lejáratú papírok hozama 1,855 százalékról 1,989 százalékra ugrott.

A Fed-elnök a döntést követő sajtótájékoztatóján jelezte: a testület agresszíven felveszi a harcot az elmúlt négy évtized legmagasabb, éves bázison 7,9 százalékos inflációjával. A mostani az első alapkamat-emelés az Egyesült Államokban 2018 óta, a Fednek azonban jókora kihívásokat jelent az ukrajnai konfliktus, valamint a pénzpiacokon tapasztalható turbulencia is.

A döntéssel egy időben nyilvánosságra hozták az új prognózist is, amely szerint az infláció 4,1 százalékos lesz az idén, és csak 2024-ben esik vissza 2,3 százalékra. A Fed előrejelzése szerint a munkanélküliségi ráta 3,5 százalékra esik vissza ebben az évben, a gazdaság 2,8 százalékkal nő – ami messze elmarad a decemberben jelzett 4 százaléktól.