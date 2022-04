Putyin háborújával magyarázzák a 40 éves csúcsra futó, 8,5 százalékos márciusi inflációt az amerikai Fehér Házban. Ám a Wall Street Journal arra hívta fel a figyelmet, hogy az élelmiszerek és energiaárak nélkül számolt maginfláció is 6,5 volt év per év alapon. És a szolgáltatások energiaárak nélkül számított inflációja is 4,7 százalékos. Márpedig ez az inflációs trend már Biden elnökségének kezdetén begyorsult.

Az amerikai tőzsdei lap szerint ezt az inflációs hullámot nem Moszkvából gerjesztik, hanem Washingtonban fűtik.

Fotó: STEFANI REYNOLDS / AFP

A tartós inflációs hullám abból adódik, hogy túl sok pénz áll szemben túl kevés áruval. Vagyis a felduzzadt szövetségi költségvetés és az ultra laza monetáris politika fűti az árakat. Már Trump elnök bedobott 2020 decemberében egy 900 milliárd dolláros Covid segélycsomagot, amit Biden elnök 2021 márciusában megfejelt 1900 milliárd dollárral. Miközben a jegybank szerepét betöltő Fed továbbra is negatív reálkamattal dolgozik.

A piacok kedden lazán fogadták a inflációs jelentést. Egyrészt az elnök környezete már „diszkontálta” a hírt. Másrészt, a befektetők abban bíznak ez már az inflációs plató. Ám az amerikai munkavállalóknak 2,7 százalékos reálbércsökkenéssel kell szembenézniük egy kifeszített munkaerőpiacon.

A Fed már megkezdte a kamatemelési ciklust, s éppen nekiveselkedik a 9 ezer milliárd dolláros mérleg leépítésének. Miközben a 6,5 százalékos maginfláció is több mint háromszorosa a Fed 2 százalékos inflációs céljának. Kérdés, hogy a 2023-ra márciusban kitűzött 2,8 százalékos kamatcsúcs elegendő lesz-e az árhullám megfékezésére? Miközben egy túl magasra pakolt kamatgát az amerikai gazdaságot is recesszióba kényszerítené.