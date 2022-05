A háború előtt Oroszország és Ukrajna együttesen a világ gabonaexportjának több mint negyedét adta. Az üzletág rugalmasságát mutatja, hogy az amerikai szakértők most még csak 3-5 százalékos terméskiesésre számítanak, mivel a többi szereplő gyorsan átveheti az üresedő helyeket és nem a nullára fut majd az orosz és ukrán export sem.

De független elemzők szerint ha az év végéig nem csitul a feszültség – és az exporttilalmak és az adók is megmaradnak –, akkor az orosz és ukrán export akár 60 százalékkal is csökkenhet. Az ENSZ főtitkára is borúlátó, válságra figyelmeztet. A háború miatt megszűnt az ukrán kikötők ellátása, tavalyhoz képest májuban már 30 százalékkal többet kell fizetni az élelmiszerért.

Fotó: Shutterstock

Még nem lehet tudni, hogy ki mennyiért adja majd a gabonát, hiszen az Egyesült Államokat és Ázsiát is sújtó aszály már korábban is rekord szinte emelte az árakat. Ezen kívül érdemes kiemelni Indiát, a Föld második legnagyobb gabonatermelőjét, ahol egy hete ideiglenes exporttilalmat vezettek be. Erre reakcióként az árutőzsdéken limittel drágult a búza árfolyama, március közepe óta nem látott magasságba futott fel az árfolyam.

Ebből a helyzetből az amerikai, egyébként globálisan termelő műtrágyagyártók és élelmiszertermelők mindenképpen profitálnak. A legtöbb ilyen termelő etanolt is állít elő, attól függően, hogy a termés élelmiszerként vagy energiahordozóként értékesíthető-e kedvezőbb árfolyamon. Így az energiárrobbanásból is többletbevétel érkezhet. Az Archer-Daniels-Midland Company, közismert nevén ADM amerikai multinacionális élelmiszer-feldolgozó és árukereskedelmi vállalat, amelyet 1902-ben alapítottak, tőzsdei kapitalizációja 50 milliárd dollár körül mozog.

Az ADM osztalékarisztokrata, már 45 éve folyamatosan tudta emelni az osztalékkifizetést. Jelenleg mintegy 1,8 százalékos osztalékhozam érhető el, az elmúlt években pedig a részvényvisszavásárlási tevékenység is kiemelkedő volt. Az osztalékszelvény május 17-én került le a papírról. Az ADM az emúlt 10 évben kinnlévő részvényállományának 15 százalékát vásárolta vissza. Jelenleg a szektorra jellemző 13,5 százalékos P/E rátán forogva nem drága vétel. Ahogy a szektortársak árfolyamait is, úgy az ADM kurzusát is szinte kizárólag a nemzetközi hírek vezetik most, az egyéni gazdálkodás különbségei kevéssé számítanak.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a PFN Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.