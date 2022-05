Az energetikai átálláshoz kapcsolódó globális befektetések 2021-ben elérték a 755 milliárd dollárt, ami új rekord. A beruházások a BloombergNEF jelentése szerint szinte minden ágazatban növekedtek, az elektromos közlekedés – amely magában foglalja az elektromos járművekre és a kapcsolódó infrastruktúrára fordított kiadásokat is –, 273 milliárd dollárral a második legnagyobb ágazat volt. A villanyautók eladásainak felfutásával ez a szektor 2021-ben 77 százalékkal nőtt, és 2022-ben dollárban kifejezve megelőzheti a piacot vezető megújuló energiát is.

Fotó: Jade Gao / AFP

Az elektromos járművek értékesítésében piacvezető Tesla még mindig messze a legkelendőbb, teljesen akkumulátoros elektromos járműmárka a világon. A tömeggyártású elektromos autók úttörőjének számító Model 3 foglalja el első helyet az eladási listákon, mögötte a Model Y következik. Az amerikai cég dominanciája ugyanakkor Toni Sacconaghi, a Bernstein elemzője szerint egyre gyengül. A Tesla a versenytársak előretörésével folymatosan veszít globális piaci részesedéséből. Ez 26 százalék volt tavaly, a 2020-as 28 százalékhoz képest, ha ehhez hozzávesszük a konnektorról is tölthető plug-in hibrid eladásokat is, akkor súlya 18 százalékról 17 százalékra csökkent. A befektetők is tisztában voltak azzal, hogy idővel a Tesla kiélezett versenyhelyzettel fog szembesülni, ennek ellenére a vállalat globális részesedésének nyomon követése, különösen régiónként, segít annak előrevetítésében, hogy merre tart az elektromos járműipar.

A Tesla észak-amerikai piaci részesedése például tavaly 71 százalékról 75 százalékra nőtt, Európában pedig még nagyobb volt a növekedés, 13 százalékról 18 százalékra. Ugyanakkor a kínai részesedése húszról 19 százalékra mérséklődött, míg a világ többi részén 36 százalékról a felére, 18 százalékra zsugorodott. Az igazsághoz tartozik, hogy Sacconaghi nem vette számításba a mikro-EV-ket, a legkisebb modelleket, amelyek főleg Kínában népszerűek.

A Tesla Model 3-ből és az Y-ból 2021-ben összesen 909 139 darabot adtak el, ami 105 százalékos növekedés a 2020-ban leszállított nagyjából 443 ezerhez képest. A kettejüket követő tíz másik elektromos járműből 691 ezer kelt el összesen tavaly, szemben a 2020-as 410 ezerrel. A gyorsabb növekedési ütemnek köszönhetően a Tesla a Top12 eladásaiban részesedését 52-ről 57 százalékra tudta növelni. A teljes villanyautópiacon összesen 3,6 millió tisztán elektromos járművet és 1,9 millió plug-in hibridet értékesítettek 2021-ben, így az összesen 5,5 millió darabos zöldautó eladások a globális autópiaci eladásokból már 7-8 százalékos képviselnek, szemben a 2020-as 3-4 százalékkal.

A Berstein elemzője a maga részéről egyébként nincs meggyőződve a Tesla hosszú távú piaci dominanciájáról, ahhoz ugyanis a jelenleginél több modellre, szélesebb termékkínálatra lennek szüksége. Meglátása szerint ugyanakkor a növekedés önmagában nem elég, például már csak azért sem, mert a Tesla haszonkulcsa nem olyan magas, mint a többi technológiai vállalaté. A Tesla részvényeket mindezeket figyelembe véve eladásra javasolja, és 300-ról ugyan 450 dollárra emelte a célárát, de ez még mindig 38-40 százalékkal az aktuális piaci ár alatt van.

(A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a PFN Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.)