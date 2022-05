Kevés szó esik mostanában a Kulcs-Soft részvényeiről, holott a börze Standard kategóriájában jegyzett cég 2021-ben 10 százalékkal, közel 2,2 milliárd forintra növelte árbevételét és 28 százalékkal, csaknem 800 millió forintra nettó nyereségét, ami a cég osztalékpolitikáját ismerve, amely szerint a teljes nyereséget visszaosztják a részvényeseknek, annyit tesz, hogy az osztalék is éppen ilyen mértékben gyarapodott. A jelenlegi részvénykurzushoz képest mintegy 8 százalékos hozamot biztosító, részvényenként 132 forintos idei osztalékért egyébként még csütörtökig, azaz május 19-ig lehet megvenni a papírokat.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A cégvezetés néhány éve úgy döntött, hogy PR helyett inkább a munkatársak állandó képzésére, illetve bérfejlesztésére költ, nem véletlenül kapta meg idén a KKV-szektort szoftverekkel ellátó technológiai cég a Kincentrictől a Legjobb Munkahely címet – kommentálta a hírapályt a VG-nek Szabó Ervin vezérigazgató.

Pedig a növekedés hosszabb távon egyértelműen kirajzolódik, a vállalat EBITDA-ja, amely tavaly lépte át először az 1 milliárd forintos álomhatárt, 2018-ban még 500 millió forint alatt volt. Ugyanez a trend látszik az egy munkavállalóra jutó árbevételnél is, amely 2021-ben egy év alatt 11 százalékkal, 29,6 millió forint fölé nőtt.

Szabó Ervin szerint a jövőben is fenntartható ez a dinamika, mivel egyrészt kis túlzással minden gazdasági jogszabályváltozás egyfajta növekedési motorként segíti a Kulcs-Soft eredményességét, másfelől viszonylag magas a belépési küszöb a szegmensbe. Egy új vállalati szoftver termékcsalád kifejlesztése alsó hangon 2-3 milliárd forintba kerül, a Kulcs-Soft viszont 30 éve működik a területen, és évi 200 millió forintos ráfordítással folyamatosan fejleszti termékeit.

Ezen túlmenően a társaság termékei és szolgáltatásai lefedik a KKV-ék számára fontos 4 részterületet, jelesül a bérgazdálkodást, könyvelést, az online ügyvitelt, a számla- és készletgazdálkodást, valamint az egyéb szolgáltatásokat is. Hasonló termékportfólióval a konkurencia jellemzően nem rendelkezik – emeli ki a vezérigazgató.

Ráadásul a szektortársaknál még nem ment végbe az a generációváltás, amely a Kulcs-Softnál már a múlté, Szabó Ervin 5 éve vette át az irányítást a cégalapító Kulcsár Tibortól. A staféta átadása az új nemzedéknek ugyanakkor mindig rizikót is hordoz, ha pedig egy-egy cég esetében még egy darabig elmarad, úgy végleg kifuthatnak az időből. Egy szó, mint száz, a Kulcs-Soft jelenlegi, 20 000 cégből álló ügyféltábora a teljes potenciális bázis 10 százalékát teszi ki. Ezek a kis és közepes méretű vállalkozások még csupán a digitalizáció startvonalára álltak fel – jegyezte meg a Kulcs-Soft működését irányító üzletember.

A vállalat mindemellett kidolgozott egy ügyfélbarát, hibrid modellt is a KKV-ék számára, amely a bérszámfejtők, könyvelők és a vállalati felhasználók által kezelt adatokat és alapfunkciókat a desktopon hagyja, ám egyidejűleg az online térben, illetve a felhőben is megvalósít többlet szolgáltatásokat. Az egyik ilyen alkalmazás az ADATPONT nevű, amelyen keresztül a vezetők, cégtulajonosok mobilon is valós időben ellenőrizhetik például a vállalkozás készletezését, kintlévőségét, illetve számlázását is. A NAV online számlaimport megoldás pedig a NAV-hoz digitálisan eljuttatott számlaadatokat előfeldolgozást követően, öntanuló módon tölti vissza az ügyfél könyvelő és ügyviteli rendszereibe. Végül a területi képviselők munkáját is támogatja egy harmadik online alkalmazás.

A Kulcs-Soft amúgy közvetlenül nincs kitéve az orosz-ukrán háború következményeinek. Ügyfelein keresztül persze nyilván érik majd kedvezőtlen hatások, de a cégvezetés szerint ez is csekély mértékű lehet. A fejlesztések eredményeként a vállalat csomagjait megvásárló KKV-éknak az első – terméktámogatásra jogosító – évet követően most már több mint 90 százaléka megújítja szerződését, míg korábban ez az arány csupán 80 százalékos volt.

Bezzeg a koronavírus-járvány alaposan próbára tette a fejlesztőket, hiszen ahányszor az operatív törzs kiállt a kamerák elé, az minden alkalommal új szoftver-változtatást tett szükségessé. Két éve tavasszal 16 000 cég otthonról történő működtetését kellett megoldaniuk néhány hónap alatt.

A menedzsment jelentős tőkepiaci tranzakcióra jelenleg nem készül, saját forrásból azonban kisebb akvizíciókat végrehajthatnak. Korábban saját részvényeikkel szálltak be egy szoftverfejlesztői képzést nyújtó vállalkozásba, ilyenre pedig a jövőben is sor kerülhet, hiszen a közgyűlés 100 ezer részvény hasonló célú felhasználására hatalmazta fel az igazgatóságot.