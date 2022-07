Az orosz pénz- és tőkepiaci felügyelet augusztus 8-tól leállítja a japán jen/orosz rubel és a dollár/jen devizapárokkal való kereskedés a devizapiacokon. A döntést

potenciális kockázatokkal és elszámolási nehézségekkel indokolták.

A közleményük szerint az augusztus 5-ig megkötött ügyletek alapján létrejövő kötelezettségek még teljesülnek.

A korlátozások az azonnali és a swap ügyletek esetében is érvényesek. A döntés vonatkozik a tőzsdén kívüli kereskedésre is.

Fotó: Shutterstock

A közleményben az olvasható, hogy augusztus 8-tól a japán jent nem fogadják el fedezetként semmilyen tőzsdei művelethez. A moszkvai tőzsde azt ígérte, hogy intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a japán nemzeti devizával való kereskedést újraindíthassák amilyen hamar csak lehet.

A Forbes Russia arról ír, hogy a döntés mögött az Oroszország és Japán között március óta húzódó feszültség áll. Az Ukrajna ellen indított háborúra reagálva Japán több szankcióscsomagot is bevezetett Moszkvával, illetve az orosz vezetés számos tagja ellen. Vlagyimir Putyin orosz elnököt is érintik az intézkedések. Március óta Japán előkelő helyen van a Kreml által barátságtalan országoknak titulált nemzetek listáján. Tokió és Moszkva azóta többször is bővítette az egymással szemben büntetőintézkedéseket.

A két ország közötti feszültség jelenleg odáig fajult, hogy a Nikkei és a Sankei japán lapok július 23-án arról írtak, hogy Japán meg akarja tiltani Vlagyimir Putyinnak, hogy részt vegyen a merényletben elhunyt Abe Sinzó, volt japán miniszterelnök állami temetésén. A japán külügyminisztérium ezzel kapcsolatban annyit közölt, hogy a Sankei megkeresésére, hogy nem tartják valószínűnek, hogy az orosz elnöknek egyáltalán szeretne-e részt venni a temetésen.