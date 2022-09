Nincsenek könnyű helyzetben az idén a befektetők, az energiaárak meredek megugrása nemcsak az inflációt szabadította el, hanem már a gazdasági növekedést is veszélyezteti, így egyáltalán nem meglepő, hogy továbbra sem akar szűnni a részvénypiaci pesszimizmus. A rövid távú gazdasági kilátások korántsem rózsásak, a kockázatok továbbra is jelentősek, azonban a megváltozott, bizonytalan piaci környezetben is adódnak vonzó befektetési lehetőségek – derült ki az Erste Bank szakértőinek csütörtök délutáni online előadásán.

Fotó: Shutterstock

Az infláció töretlenül növekszik, miközben a GDP-kilátások folyamatosan romlanak, és a gazdasági visszaesés előszelét lehet kiolvasni a beszerzésimenedzser-adatokból is. Az eurózóna gazdaságának visszaesését már 60 százalékosra becsüli az elemzői közösség.

Behúzhatta a kéziféket a magyar gazdaság

Az Erste szakértői szerint a hazai gazdaság is nagyot fékezhetett a harmadik negyedév elején, így mára nagy valószínűséggel technikai recesszióban lehet Magyarország.

A harmadik negyedévben 0,3 százalékkal csökkenhetett a hazai GDP az előző három hónappal összevetve, az utolsó negyedévben pedig 2,2 százalékig mélyülhet a visszaesés. Innen jövő év elején fellendülés jöhet, feltéve, hogy megérkeznek a várva várt, visszatartott uniós források.

Ebben az esetben a jövő év elején félszázalékos, míg a második negyedévben 0,9 százalékos bővülés jöhet . Az Erste 2022 egészére ötszázalékos hazai bővülésre számít, jövőre azonban várhatóan 2 százalék körüli növekedéssel kell beérnünk.

Az infláció 20-25 százalék körül tetőzhet a következő hónapokban, és jövő márciusig nagyjából ezen a szinten is maradhat. A dinamikus áremelkedés miatt folytatódhat a jegybank kamatemelési ciklusa is, a mostani, 11,75 százalékról egészen 13,75-ig az Erste becslései alapján. Az MNB mozgástere jövő tavasztól nőhet, az alapkamatot a második negyedévtől ereszkedhet, az év derekára 10,75, a harmadik negyedév végére 9,75 százalékos alapkamattal kalkulál a bankház.

Röpködnek a 10 százalék feletti kötvényhozamok

A mostohább piaci környezetben a befektetők is egyre inkább az alacsonyabb kockázatú termékek felé fordulnak – mondta Varga Zalán, az Erste Alapkezelő Zrt. értékesítési és termékfejlesztési igazgatója.

A szakember elmondása szerint a pénzintézet ilyen típusú, jellemzően főként pénzpiaci termékeket, diszkontkincstárjegyeket és betéteket tartó alapjaiba az év eleje óta már 200 milliárd forintnyi vagyon áramlott.

A gyorsan emelkedő kamatszinteknek köszönhetően ezen termékek teljesítménye is egyre dinamikusabban nő.

Fotó: Shutterstock

A magas kamatkörnyezet előnye ugyanis, hogy most akár 10-12 százalék feletti hozamot is el lehet érni alacsony rizikójú eszközökkel. Elképzelhető, hogy az infláció jövőre gyorsabban hagy alább, mint amilyen ütemben a jegybank az alapkamatot mérsékli, ebben az esetben pedig még kedvezőbb reálhozamokat kínálhatnak ezek a termékek.

Lendületet hozhat a hazai piacra az uniós pénzcsap megnyitása

A kockázati étvágy drasztikus csökkenésének áldozatul estek a tőzsdék, köztük a pesti börze is. Annak ellenére, hogy a vezető magyar részvényindex, a BUX P/E mutatója, vagyis az árfolyam és az egy részvényre vetített várható eredmény hányadosa jelenleg történelmi mélypont közelében – 6-os szorzó környékén – tartózkodik, szemben a sokéves 10-essel, az azt jelenti, hogy ebben a kontextusban kifejezetten olcsó a hazai piac. A német DAX is valamivel historikus átlag alatt forog, míg az amerikai tőzsdeindexek értékeltsége a jelentős esést követően is magasabb a megszokottnál.

Bár a tőzsdei értékeltségek az elmúlt egy évben nagyot csökkentek, ezzel együtt nem biztos, hogy rohanni kell részvényeket venni

– hangsúlyozta Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője.

A stratéga úgy látja, a vállalati eredmények jelenleg még jók, de a piac a mostani bizonytalan környezetben csak a tényeknek, vagyis az aktuális profitszámoknak hisz, és nem árazza a pozitív kilátásokat. Ezzel magyarázható általában a részvénypiacok és különösen a bankrészvények árazása. Utóbbiak a szokásos 10-es helyett nagyjából 5-ös P/E rátán forognak, a bátrabbak így már vásárolhatnak ezekből, a kevésbé kockázatvállalóknak azonban még érdemes lehet kivárniuk.

Amennyiben sikerül megállapodni az Európai Unióval a hazánknak járó források folyósításáról, az Miró szerint jelentős vételi erőt hozhat a magyar eszközöknek. A forint az euróval szemben egészen a 380-as szintig erősödhetne vissza, a hazai részvénypiac értékeltsége pedig a nyugat-európai átlaghoz zárkózhatna föl ezen forgatókönyv esetén.

Az alacsony kockázatvállalási hajlandóságú befektetők a költségátlagolós módszerrel (rendszeres időközönként azonos összeget befektetve) ugyancsak próbálkozhatnak a parkettre lépéssel, de akár profi portfóliómenedzserek által kezelt vegyes alapokon keresztül is szerezhetnek részvénykitettséget.