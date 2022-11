Bár a Wall Street bikái októberben ismét életjelet adtak magukról – az S&P 500 nyolc, a Dow Jones 14 százalékot ralizott a hónap során – a kockázatvállalási hajlandóság élénkülése egyelőre nem törte meg a jeget az elsődleges részvénykibocsátásoknál (IPO).

Fotó: Bloomberg / GettyImages

Olyannyira nem, hogy az amerikai IPO-piac 11 év óta a leggyengébb októberi időszakot zárta, mindössze két új társaság bátorkodott új részvényeket parkettre vinni az elsődleges részvénykibocsátásokra szakosodott Renaissance Capital elemzése szerint.

A két tőzsdére merészkedő újonc egyike, az önvezető technológiákat és járműveket fejlesztő Mobileye részvényei iránt jókora kereslet mutatkozott, azokat a kibocsátási ársáv fölött vezették be és a korábban az Intelhez tartozó vállalat az első kereskedési napon közel 40 százalékot ralizott a Nasdaqon.

Az idei mérleg sem túl rózsás, két hónappal az év vége előtt még csupán 66 vállalat lépett tőzsdére, ami alig ötöde a 2021-es rekordév „termésének”.

A 2022-ben debütáló cégek közül ráadásul mindössze 18 tudott 50 millió dollárnál többet összekalapozni a befektetőktől, ami jól jelzi, mennyire kiszáradt a piac a rendkívüli tőzsdei volatilitással, magas inflációval, emelkedő kamatokkal és recessziós félelmekkel övezett piaci környezetben.

A tőzsdével kacérkodó unikornisok – az egymilliárd dollárra, vagy annál többe taksált feltörekvő cégek – pedig egyelőre inkább kivárnak, hogy kedvezőbbe forduljon a széljárás. Az eddig kiszivárgott hírek szerint 2023-ra halasztotta IPO-ját a villámgyors élelmiszer- és ételkiszállítást kínáló Instacart, a pandémia során kisbefektetői platformmá váló Reddit közösségi médiaoldal, valamint az ír-amerikai fintech óriás, a Stripe is.

Bár mostanában rájár a rúd a szektorra, csőben van az FTX kriptotőzsde részvénykibocsátása is, de a tőzsdére tart a sportruházatot, emléktárgyakat és -kártyákat forgalmazó Fanatics is. A jövő évi IPO-jelöltek között tartják számon a Fortnite-ot kiadó Epic Games játékfejlesztőt és a díjmentes mobilbankolást kínáló Chime fintech céget is.

A jó hír a Renaissance Capital szerint tehát az, hogy továbbra sincs hiány ígéretes tőzsdeérett cégekből, miközben az idén bemutatkozó tőzsdeújoncok közül is szép számmal akad sikersztori. Az a 15 vállalat, amely az idei IPO-ja során legalább 100 millió dolláros tőkét gyűjtött, átlagosan 29 százalékos piaci felértékelődést tudhat maga mögött a bevezetés óta.