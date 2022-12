Nyáron már érezhető volt, hogy enyhült a felfokozott pandémiás kereslet és a karantén korlátozta kínálat feszültsége miatt kialakult csiphiány. Míg most az év végén szinte

csipben úszik a piac,

annyira felduzzadtak a készletek. A csipek élettartama, mozgó alkatrészek híján, a 15-20 évet is eléri, legfeljebb az elavulással járó erkölcsi kopástól kell tartani ebben az iparágban.

Fotó: Picture Alliance

A mostani túlkínálat éles fordulatot jelent a globális hiánytüneteket okozó felturbózott kereslet két éve után. Az elszabadult infláció, az emelkedő kamatlábak és a recessziós aggodalmak visszafogják a fogyasztást. Ami

az elektronikai cikkek piacán is lelapította a keresletet.

Most a vásárlók a korábbinál olcsóbban és gyorsabban jutnak hozzá a mosógépektől a laptopokig terjedő széles elektronikai termékpalettához. Eközben a csipgyártók a romló jövedelmezőséggel kénytelenek szembenézni.

„A csipkészlet szintje jóval meghaladja a célszintünket” – mondta Sanjay Mehrotra, a Micron vezérigazgatója. Az amerikai memóriagyártó 10 százalékos leépítést jelentett be. A Susquehanna elemzése szerint a csiprendelések és -szállítások közötti átfutási idő jelentősen csökkent az elmúlt hónapokban.

A készletszintek évtizedes csúcsra emelkedtek.

A csipkészletek most 40 nappal meghaladják a csipipar és az ellátási lánca mediánját a UBS elemzése szerint.

A csipfelhasználó HP és Dell, a két legnagyobb PC-gyártó arról számolt be, hogy agresszív árképzéssel próbálják leépíteni a felduzzadt termékkészleteiket. A HP vezérigazgatója, Enrique Lores azzal számol, hogy a következő két negyedévben magas marad a PC-készlet. Ingatag piacra számít a személyi számítógépek központi egységét gyártó AMD is.

A túlkínálat fékezi a csipipari fejlesztéseket. A grafikus félvezetőket gyártó Nvidia azt tapasztalja, hogy

a magas készletek kisöpréséig a piac csekély érdeklődést mutat a szupergyors videójátékokba való grafikus csipek új generációja iránt.

Nem csak a PC-gyártás beszállítói szenvednek, az okostelefon-eladások is lanyhultak. A Samsung és az Apple telefonjaiba beépített lapkákat gyártó Qualcomm az idén többször is csökkentette értékesítési előrejelzéseit. De még a hadiipari beszállító Lattice Semiconductor is a készletek 29 százalékos emelkedéséről számolt be október végén.

Az iparági vezetők rövid távúnak tartják a kereslet mostani hullámvölgyét, s arra számítanak, hogy

az eladások 2030-ra nagyjából megduplázódnak,

globálisan meghaladják az ezermilliárd dollárt. A nagy gyártók egyre korszerűbb üzemeket építenek. A beruházások átfutási ideje két-három év.