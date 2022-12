Idén a második fél évben 1,4 ezermilliárd dollár értékben jelentettek be céges felvásárlásokat és fúziókat, ami csökkenés a 2022 első fél évére kimutatott 2,2 ezermilliárd dollárhoz képest. Ez volt a legnagyobb kilengés egyik fél évről a másikra a nyilvántartások 1980-as kezdete óta. A 2022-ben világszerte megkötött ügyletek teljes volumene 38 százalékkal csökkent 2021-hez képest, ami 2001 óta a legnagyobb éves szintű visszaesés.

Fotó: Getty Images

A tranzakciók száma idén 39 százalékkal mérséklődött az Egyesült Államokban és Európában, az ázsiai csendes-óceáni térségben pedig 33 százalékkal esett vissza.

A 10 milliárd dollárt meghaladó értékű gigatranzakciók száma még jobban redukálódott: az első fél évben 25, a másodikban viszont csak 11 ilyen ügyletet írtak alá. Mark Sorrell, a Goldman Sachs M&A-részlegének vezetője szerint az olcsó finanszírozás hiánya a nyár után megakasztotta a céges felvásárlások és egyesülések piacát – írja a Financial Times.

A lassulást több tényező is magyarázza: az emelkedő infláció és az orosz–ukrán háború miatti folyamatos kamatemelések megingatták a globális piacokba vetett bizalmat, és növelték a finanszírozás költségeit. A másik ok, hogy 2021 rekordévnek számított, tavaly az üzletkötések száma az egekbe emelkedett, így az idei csökkenés is nagyobbnak látszik. „Nem úgy indultam neki az idei évnek, hogy megismétethetjük a tavalyi sikereket” – mondta ezzel kapcsolatban Steve Arcano, a Skadden ügyvédi iroda vállalati tranzakciókkal foglalkozó részlegének vezetője.

Szerinte 2021 kivételes év volt, amit nem lehet mindig megismételni.

Az üzletkötéseket az is hátráltatja, hogy az M&A-piacot eddig lazán kezelő amerikai és európai hatóságok idén bekeményítettek, és sorra indítják a trösztellenes vizsgálatokat, ami lassíthat, illetve meghiúsíthat egy felvásárlást. Erre jó példa a Microsoft esete: a redmondi cég az év elején több tízmilliárd dolláért felvásárolta az egyik legnagyobb videójáték-gyártót, az Activision Blizzardot, mire az uniós, az amerikai és a brit felügyeli szervek is hosszú vizsgálatot indítottak, amelyek az eddigi jelentések szerint nem kedveznek a vállalatnak.

A jövőt mindenestre nem látják negatívan a szakértők. Alison Harding-Jones, a Citigroup európai, közel-keleti és afrikai M&A-piacért felelős vezetője úgy vélekedett, hogy az egészséges mérleggel rendelkező vállalatok terjeszkedni szeretnének, így a következő évben sem állnak le a felvásárlások. Más elemzők arra számítanak, hogy 2023 is kétarcú év lesz: az M&A-tevékenység az év második felében pörög fel igazán.