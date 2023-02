A kínai Google, a Baidu legutóbbi negyedéves bevétele 33,08 milliárd jüan (4,8 milliárd dollár) volt, ami meghaladta a Refinitiv elemzőinek 32,01 milliárd jüanra vonatkozó konszenzusát. A működési eredmény 4,6 milliárd jüanra (666 millió dollárra) rúgott. A keresőalapú hirdetések értékesítésével és az önvezető technológia fejlesztésével foglalkozó Baidu Core bevétele 1 százalékkal, 25,7 milliárd jüanra csökkent.

Fotó: Shan He / AFP

A távol-keleti vállalat nem online marketing bevételei 11 százalékkal, 7,6 milliárd jüanra nőttek, ami a mesterséges intelligencia (MI) és a felhő üzletágaknak köszönhető, viszont a cég online marketingbevételei 6 százalékkal, 18,1 milliárd jüanra estek vissza a tavalyi év utolsó három hónapjában.

A Baidu kutatási és fejlesztési kiadásai 2022 egészére 23,3 milliárd jüanra rúgtak, ami az árbevétel 18,8 százalékát teszi, miután a cég márciusban a ChatGPT-hez hasonló, mesterséges intelligencián (MI) alapuló chatbotot tervez elindítani elindítani Ernie Bot néven. Ezt többek között saját keresőmotorjába, felhőszolgáltatásba, az intelligens autókba és a háztartási gépekbe tervezi integrálni.

A kínai MI-piac a kereslet robbanásszerű növekedésének küszöbén áll, a Baidu pedig ennek az új hullámnak az élvonalát képezi

– jelentette ki Robin Li vezérigazgató. Hozzátette: 2022 kihívásokkal teli év volt, viszont idén a bevételek növekedésére számít, mivel kihasználják a kínai gazdasági fellendülés által kínált lehetőségeket, miután Peking kivezette a távol-keleti ország gazdaságát visszafogó szigorú járványvédelmi intézkedéseket. Azt is elárulta, hogy az Ernie Bot fejlesztői gőzerővel dolgoznak azon, hogy a chatbot minél előbb elérhetővé váljon a nagyközönség számára is. A cég 5 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is bejelentett.

Kína online terét a Baidu, az Alibaba, a ByteDance és a Tencent uralja.

A 2000-ben alapított Baidu lényegében a kínai Google, amely a világ negyedik legnagyobb, egyben a távol-keleti ország legnépszerűbb internetes keresőjét üzemelteti. Van saját böngészője, felhőszolgáltatása, vírusvédelmi szoftvere és streaming-szolgáltatója (IQIYI) is. Tieba néven fórumot, Baike néven online enciklopédiát működtet, amelynek az ázsiai országban több szócikke van, mint a kínai Wikipédiának. Több kínai nagyvárosban robottaxikat üzemeltet, tavaly augusztus végén bemutatta első kvantumszámítógépét is.