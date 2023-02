Az immáron 145 milliárd dolláros veszteséget összehozó Adani-botrány a világsajtó fókuszába helyezte az indiai piacot, nem kívánt figyelmet generálva bizonyos vállalatainak pénzügyei felé.

Fotó: Getty Images

Így járt a Vedanta Resources, a legnagyobb indiai bányászcég is, melynek adóssága ugyan kétmilliárd dollárral csökkent az elmúlt egy év során, de még így is 7,7 milliárd dollár. A tetemes adósság jelentős részével, egymilliárd dollárral a kötvényesek felé tartozik a vállalat – ezt pedig jövő januárban vissza is kellene fizetnie.

Ettől azonban nagyon messze jár egyelőre a Vedanta, mondhatni mindent egy lapra tesznek fel a törlesztés kedvéért.

A 13,23 milliárd dollárra értékelt vállalat az S&P szakemberei szerint ugyanis csak akkor tudja kifizetni minden tartozását, ha nagy mennyiségű készpénzhez jut, mégpedig záros határidőn belül: erre a Dél-afrikai Köztársaság területén található bányái eladása révén nyílna lehetősége a Vedantának. A bányákra, úgy tűnik, már vevőt is talált, a Hindustan Zinc vállalat nyitott lenne a lelőhelyek átvételére.

A kötvényesek felé fennálló egymilliárd dolláros tartozás, amely jövő januárban jár le, csak egy a vállalat gondjai közül: idén júniusig 650 millió dollárnyi tartozást kellene visszafizetnie a cégnek, melyből 300 millió a vállalatcsoporton belüli hitelezők felé áll fenn, míg 350 millió két bank felé, kamat formájában.

Becsléseink szerint a Vedanta további osztalékai a kezelési díjakkal együtt körülbelül 1,5 milliárd dollár fedezésére fordíthatók az anyavállalat számára április és június között szükséges 2 milliárd dollárból, beleértve a vállalatközi hiteleket és a kamatköltségeket is

– áll az S&P szakembereinek jelentésében. A következő pénzügyi évre vonatkozó adósságainak felét a vállalat kifizetné, míg másik felét újrafinanszírozná a hitelezőkkel egyetértésben.

A dél-afrikai bányákban való érdekeltségeinek eladásával nagyjából hárommilliárd dollárra tudna szert tenni a vállalat – ha azonban ez az üzlet elbukik, a hitelminősítők alaposan meg fogják tépázni a vállalat hitelminősítését.

Egyik érdekelt fél kurzusa sem fogadta hálásan az akvizíciós terveket

A felvásárlás hírére a szintén készpénzhiányban szenvedő Hindustan Zinc részvényárfolyama vehemensen reagált, a januári bejelentés óta több mint 15 százalékot vesztett a papírok értékéből. Ugyanezen időszak alatt a Vedanta kurzusa 5 százalék körüli lejtőre került.

Az indai óriásvállalatok pénzügyi helyzete az Adani-botrány nyomán került napirendre a világsajtóban: a legfrissebb fejlemények szerint Adani cégei több mint 145 milliárd dollárt vesztettek értékükből bő egy hónap alatt, megfelezve a piaci kapitalizációjukat. A cég kríziskommunikációs szakemberekkel és méregdrága amerikai ügyvédekkel harcol a vádakkal szemben, de hamarosan több százmillió dollárt kell kifizetnie a kötvényeseinek.