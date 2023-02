A kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) megkerülhetetlen tényező az elektromos autók akkumulátorellátásában, s ezzel tisztában is van. A Debrecen melletti óriásgyárat építő vállalat a napokban bejelentette, hogy olcsóbban adja termékeit kínai partnereinek, persze nem mindenkinek: az árelőnyből a kisebb, elsősorban a helyi piacra dolgozó cégek részesülhetnek. Bár a CATL a kezdetektől fogva szállít akkumulátorokat a Tesla sanghaji Gigafactoryjában készülő villanyautókhoz, ám az amerikaiak profitját nem kívánja növelni azzal, hogy mérsékli az akkubeszerzési költségeiket.

A CATL lépése üzleti szempontból indokolt,

hiszen a tavalyi csúcsuk óta harmadával csökkent lítium-karbonát-árakat érvényesíti saját átadási áraiban, másrészt a piacon lévő, méretüknél és lehetőségeiknél fogva nem annyira rugalmas gyártókat is árversenyre kényszeríti, többjüket ellehetetlenítve ezzel. Egy másik magyarázat szerint a CATL az olcsóbb akkumulátoraival nemzetgazdasági hasznot hajt, mivel csökkenti a villanyautó-gyártók költségeit, és ezzel javítja versenyképességüket és exportpiaci lehetőségeiket, épp amikor a kínai márkák sorra jelentik be európai terjeszkedési terveiket.

Hogy a riválisok kiszorítása vagy a szektor támogatása felé billen-e a mérleg nyelve, az az eltelt idő rövidsége miatt eldönthetetlen, mindenesetre

Peking nem alszik, máris kiküldte a költség- és árhivatal embereit az akkugyártóhoz, nézzenek körül,

nem a technológiai cégek esetében oly gyakran alkalmazott versenymanipulációs technika alkalmazásával akad-e most is dolguk.

A tavaly 34 százalék körüli részesedésével globális piacvezető CATL már abba a tech kategóriába esik, mint az Alibaba, a Baidu, a Tencent és a Didi Global, amelyek immár akkora befolyást szereztek és olyan ambíciókat dédelgettek, amelyek Peking számára elfogadhatatlannak bizonyultak. „Még szerencse”, hogy gigantikus bírságokkal, vezetőik váratlan eltün(tet)ésével és a hatóságok által előírt fogyasztóbarát változtatásokkal sikerült őket visszaterelgetni a helyes útra, beláttatva velük, hogy súlyos hibákat követtek el.

Friss példa erre a China Renaissance befektetési bank elnök-vezérigazgatója, Pao Fan esete, aki „csak úgy” eltűnt, de mint kiderült, épp a hatóságokkal karöltve maximálisan segíti a bankjánál folytatott vizsgálatokat. Hogy egyáltalán mit vizsgálnak, azt nem hozták nyilvánosságra.

A CATL taktikáját kimondatlanul is a piacszerzés motiválja, a cég az utóbbi években rengeteg pénz fektetett a lítiumbányászattól a feldolgozáson át az akkugyártásig húzódó vertikumba: bányákat vásárolt például odahaza, Ausztráliában, Bolíviában, a demokratikus Kongóban, és erre támaszkodva próbálja visszaverni a kisebb gyártók támadásait. Az olyanokét, mint a CALB Group vagy az EVE Energy, amelyek idén új üzemek átadásával látványosan növelik kapacitásaikat. Caspar Rawles, a Benchmark Mineral Intelligence vezető elemzője szerint a felszínen árháborút vívnak ugyan, de a háttérben a megrendelők magukhoz láncolása folyik.

Eric Norris, az amerikai Albemarle energiatárolási részlegének elnöke szerint szimplán arról van szól, hogy az év elejével az elektromos autók piacán megindult árverseny az akkumulátorpiacra is átterjedt. Emlékezetes, hogy januárban a Tesla 20 százalékot vágott az áraiból, majd hamar követték őt a többiek is. A világ legnagyobb lítiumgyártójának számító Albemarle vezetője logikus üzleti lépésnek tatja, hogy a CATL integrált gyártási potenciáljából származó előnyét üzletszerzésre próbálja konvertálni.

A villanyautók árának mintegy felét kitevő akkupakkok gyártása egyre olcsóbb lett.

A Reuters úgy tudja, hogy a kedvezményekkel megcélzott autógyártóknak kiküldött szerződéstervezetek tartalmaznak egy olyan záradékot, amely a CATL számára három éven belül akár 80 százalékos beszállítóarányt garantálna az adott villanyautó-gyártónál. A kiszivárgott koncepció szerint, ha ezt az arányt vállalják az autógyártók, akkor a megrendelt akkumennyiség feléhez szükséges lítium-karbonátot a jelenlegi piaci árhoz képest 54 százalékos diszkonttal számítanák fel, a másik felénél maradna a piaci árazás. Mindent egybevetve ez a végszámlából 6 és 20 százalék közötti engedményt jelenthet – és a kuncsaft magukhoz láncolását.

Ilyen feltételeket közölhettek a Nióval, a Geely csoporthoz tartozó Zeekrrel és a Li Autóval, de ezt egyik oldalról sem erősítették meg. A költség- és árhivatal sem kommentált egy esetleges ilyen, versenyt korlátozó feltételezést, csupán annyit közölt, hogy megerősítik az együttműködést a vállalattal, amit lehet így is, úgy is értelmezni.

A megcélzottak közül a Li Auto már részben váltott, s az új L7 városi terepjárójához attól az SVOLT-tól rendel akkukat, amely a CATL döntésére reagálva maga is árcsökkentést jelentett be. Az Xpeng is kezdi magát függetleníteni a CATL-tól, ők a Sunwodával közösen fejlesztett akkukat építik autóikba, s már nem a CATL a legnagyobb beszállítójuk.

A Li Auto L7-es városi terepjárójához már nem a CATL, hanem az SVOLT szállítja az akkumulátorokat.

A Nio jelenleg csak a CATL-től kap akkumulátorokat, de ez a jövőben nem lesz így,

a cég pénteken jelezte, hogy saját ellátására akkugyárat épít Kínában 40 gigawattórás éves kapacitással. Ez évi 400 ezer Nio luxusautóhoz elegendő mennyiség.

Az akkuárak csökkenésében kulcstényező volt, hogy a kínai kormány január elsejével teljesen eltörölte a villanyautó-vásárlásokhoz nyújtott gáláns állami támogatást, mondván, az iparág van már annyira erős, hogy maga vívja meg csatáját a vásárlókért a hagyományos autógyártókkal. A kihátrálás tudvalevő volt, a piac a kereslet összezuhanására számított, ami a lítium-karbonát áreséséhez, a készletek kitárazásához vezetett.

Érdekesség, hogy Kínában az elektromos autókhoz most olcsóbban lehet hozzájutni, mint a támogatott időszakban. Ennek ellenére az iparági szövetség a fejlődési dinamika megtörésére számít, a tavalyi 90 százalékos piacbővülést legfeljebb 35 százalékos követheti szerintük az idén.

