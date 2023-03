Továbbra is rendkívül jó formában van a forint, szerdán délelőtt az euró-forint jegyzése letörte a 377,17-es támaszt, egy 50 százalékos Fibonacci szintet. Amennyiben szignifikáns lesz a letörés, s most minden jel erre mutat, akkor technikai alapon 371,87-ig nyílik tere a forint erősödésének az euróval szemben. A jegyzés többször is leszúrt 374 közelébe, s kora délután 374,70 forint volt egy euró a devizapiacon.

Fotó: Shutterstock

A lengyel zloty is remekel és szintén fontos támaszokat tört szerdán az euró ellenében, mind a 200 napos, mind az 50 napos mozgóátlag elesett. Míg

a cseh korona 2008 óta nem látott szintekre erősödött.

Mindhárom térségi deviza erősödését támogatja most az euró-dollár pár árfolyammozgása, ahol előbb a csökkenő trendvonalat törte át 1,056-nál a kurzus, majd az 1,064-es Fibonaci szintet is átlépte. És délután már 1,66-nál járt a jegyzés, ami

ritkán látható napon belüli 0,8 százalékos euró erősödést jelent a dollárral szemben.

A forintpiacon már kedden nagyobb mozgásnak lehettünk tanúi, amikor az MNB a vártnak megfelelő, elemzők szerint indokoltan óvatos kamatdöntést hozott, békén hagyva az irányadó rátát. A mai események szempontjából technikailag talán az volt a legfontosabb, hogy kedden a kilengések ellenére is a végül szerdán letört támasz közelében maradt az euró-forint.

Fundamentálisan a közép-európai devizákat a régió magas kamatai, valamint a csökkenő gázárak és az újra feltámadó globális optimizmus teszi vonzóvá. A befektetők úgy vélik, hogy

a régióban az idén is magasak maradnak a hitelfelvételi költségek.

Ezt a várakozást erősítette meg a Magyar Nemzeti Bank keddi döntése.

Száguld a forint, újabb tízhavi csúcsra ért az MNB döntése után, már túl van a 377-en Újabb lendületet vett a forint, miután a Magyar Nemzeti Bank közölte döntését, hogy nem csökkenti kamatait: már 377-nél is erősebb az árfolyam, és hétfő után kedden újabb tízhavi csúcsot döntött.

A javuló globális hangulatban a magas kamatozású feltörekvő piaci devizák, mint a forint és a zloty, vonzó célpontok a befektetőknek – hangsúlyozta Piotr Bartkiewicz, a Pekao elemzője.

Bármilyen erősen kezdett is a forint március első napján, az ING Bank elemzői az óvatos kamatdöntést követően

ebben a hónapban már a lendület kifulladására

számítanak, mert nincs ami tovább fűtse a piaci lelkesedést. Erre az utolsó esélyt, szerintük, a mostani kamatdöntés kínálta. Ám a jegybankárok nem éltek a lehetőséggel, s a devizapiaci hangulatot az érkező makroadatok is hűthetik.