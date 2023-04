Nem túl meggyőző számokat közölt a Tesla az első negyedévről a szerdai amerikai piaczárás után közzétett gyorsjelentésében. A világ legértékesebb járműgyártója 23,329 milliárd dolláros bevételt ért el, 120 millió dollárral verte a Refinitiv elemzői konszenzusát, de csak 24 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A szerényebb bevételnövekedésben a kedvezőtlen árfolyamhatások mellett döntő szerepet játszott, hogy januárban elindították a globális árcsökkentési versenyt az elektromos autók piacán.

A sanghaji Gigafactory gyártókapacitása már az évi félmillió darabot közelíti.

Beigazolódtak azon a befektetői félelmek, miszerint a lanyhuló kereslet fenntartására irányuló árpolitika mélyen belemar majd a vállalat nyereségébe és erodálja majd az üzemi marzsát,

ami eddig messze versenytársai elé helyezte a Teslát. Az adózott nyereség az év első három hónapjában 2,931 milliárd dollárra esett vissza a bázisidőszak 3,736 milliárd dollárjáról, azaz egy részvényre vetítve – korrigáltan – 85 centre csökkent a tavalyi 1,07 dollárról. Csekély vigasz, hogy az EPS hajszálra megegyezett a piac által várttal.

A csoportszintű üzemi marzs ugyanakkor már a harmadik negyedéve folyamatosan csökken, s már 11,4 százaléknál jár, szemben az egy évvel korábbi 19,2 százalékkal. A profitcsökkenésben az alapanyagárak, a szállítási és a garanciális költségek meredek növekedése mellett a 4680-as új akkumulátor-technológia fejlesztésével kapcsolatos extra kiadások is szerepet játszottak, emellett az autóértékesítésekhez járó állami támogatásból is kevesebb folyt be a reméltnél.

A Tesla grünheidei gyárában Model 3-asok és Model Y-ok készülnek az európai piacra.

A szabad készpénz-állomány eközben 2,221 milliárd dollárról 441 millióra olvadt. A termelésre nem lehetett panasz,

a cég a szokásos rekordot hozta ezúttal is: a negyedévben 440,8 ezer Teslát gyártottak,

44 százalékkal többet a bázisidőszakénál. Igaz tavaly nyáron termelésbe állt a Tesla Berlin melletti Grünheidében lévő óriásgyára, valamint a texasi Austinban is beindult az autógyártás, és időközben a sanghaji Gigafactory kapacitását is feljavították évi félmillió darabra.

Az idei évre megcélzott 1,8 millió autó legyártása tehát időarányosan halad, a jelek szerint tartani tudják majd az Elon Musk által fetisizált évi 50 százalékos bővülési tempót a termelésben, de hogy ez miként fut majd fel 2030-ra az alapító-vezérigazgató sokadik mestertervében szereplő évi 20 millió darabra, az egyelőre rejtély, legfeljebb az innovátor-üzletember lehet e tudás birtokában.

A Tesla piaci részesedésének alakulása a legfontosabb régiókban

A negyedévben 422,9 ezer villanyautót értékesítettek, ez 36 százalékos éves bővülést takar. Mind Európában, mind az Egyesült Államokban a Model Y lett a legkelendőbb autó a piacon az első negyedévben, igaz Amerikában a toronymagasan vető kisteherautókat nem vették számításba a lista összeállításánál.

A gyorsjelentéshez fűzött kitekintésben semmi meglepőt nem közöltek: tartják beruházási terveiket, megfelelő készpénztartalékaikkal finanszírozni is tudják a fejlesztéseiket. Megismételték, hogy Austinban valamikor az év második felében több éves csúszás után megkezdődhet végre a Cybertruck elektromos kisteherautójuk próbagyártása, jelenleg az üzem felszerszámozása van folyamatban.

A Tesla texasi Gigafactoryjában a Cybertruck pickup sorozatgyártásához szükséges gépsorok összeszerelése folyik.

A zárás utáni elektronikus kereskedésben több mint 3 százalékot esett a Tesla árfolyama, a befektetők ugyanis nincsenek kibékülve a marzsok alakulásával, és vállalhatatlanul nagynak érzik a Tesla által generált árverseny nyereségfelemésztő hatását.

A Visible Alpha által megkérdezett 17 elemző arra számított, hogy a Tesla 23,2 százalékos autóipari bruttó árrést fog jelenteni a negyedévről, ami az egy évvel korábbi 32,9 százalékos rekordhoz képest masszív csökkenés lett volna, s egyben a legalacsonyabb érték 2019 negyedik negyedéve óta. Ehhez képest az autógyártáson 19,3 százalékos árrést tudtak csak elérni.

Az árháborút a Tesla Kínában nyitotta és az Egyesült Államokban folytatta, ahol az idén szerdán már hatodjára vágott le egy kisebb szeletet egyes modelljeinek árcédulájából.

A cég Szingapúrban, Izraelben és Európában is kiterjesztette az árcsökkentést. Az elemzők aggódnak a lassan aggastyán korba lépő modellkínálat miatt is, itt a versenytársak könnyen lekörözhetik a Teslát.

A Tesla túlságosan is a Model 3-ra és a Model Y-ra támaszkodik a növekedés szempontjából, miközben a befektetők tűkön ülve várják az új modellek bejelentését és piacra dobását

– mondta Orwa Mohamad, a Third Bridge elemzője, aki szerint a Tesla azt kockáztatja, hogy piaci részesedést veszít más márkákkal szemben, amelyek innovatívabb kínálattal rukkolnak elő a 40-60 ezer dolláros árszegmensben. Különösen nagy igény mutatkozik egy teljes méretű SUV-ra, a Model X leváltására, és egy kisebb, olcsóbb Model 3-ra, hogy növeljék a volument – tette hozzá a Reuters érdeklődésére.