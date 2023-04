Az elmúlt napokban már kissé csillapodásnak induló amerikai bankpánik legnagyobb vesztesei természetesen a bedőlő bankok voltak, de szorosan követte őket az éppenhogy életben maradó First Republic Bank (FRB) – amely befektetők tömegeit tette mégis gazdaggá.

A bankpánik, mely a Silvergate és a Silicon Valley Bank bedőlésével kapott igazán nagy lángra, globálisan kifejtette negatív hatását a kis- és közepes bankokra egyaránt, a nagyok pedig általában jól jöttek ki belőle. Ahogy a shortosok is.

A First Republic Bank részvényeinek esésére fogadó befektetők ugyanis márciusban 848 millió dolláros profitba kerültek.

Ennek a tetemes nyereségnek nem tudni pontosan, mekkora részét realizálták is a szemfüles kereskedők, az azonban elmondható: az exkluzív ügyfélkörrel rendelkező amerikai nagybank részvényárfolyama az idei év során 88,68 százalékot esett, történelmi mélypontra mozgatva a kurzust.

Történelmi mélyponton jár a kurzus

Az FRB-t alig egy hónappal ezelőtt érte utol a főként kis- és közepes bankokat érintő likviditási válság, amikor ügyfelei pár nap leforgása alatt több mint 70 milliárd dollárnyi betétet menekítettek ki a banknál vezetett számláikról. A tömeges tőkekivonás hatásainak ellensúlyozására a Fed és a JPMorgan 70 milliárd dolláros hitelkeretet bocsátott a First Republic rendelkezésére, míg a legnagyobb amerikai bankok közel 30 milliárd dollárt helyeztek el a bank számláin, együttesen nagyjából százmilliárd dolláros extra likviditást nyújtva a nehéz helyzetben lévő pénzintézet számára.

A First Republic bajos ügyeiről azóta egyre több részlet derült ki: ilyen volt az is, hogy az alapító James Herbert, aki tavaly óta ügyvezető elnöke a banknak, éves szinten közel 18 millió dollárt keresett, ami jóval több, mint amit versenytársai hasonló pozícióban hazavihettek – emellett fia is busásan részesült a javakból, két év alatt 7 millió dollárral kompenzálták munkásságáért.