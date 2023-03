Már a héten a közepes méretű bankok szabályozásának szigorítására tesz javaslatot a Fehér Ház – tudta meg az elnökhöz közel álló forrásokból a The Wall Street Journal. A tervezet a 100–250 milliárd dolláros eszközértékű bankokat célozza. Az elnöki terv nem előzmény nélküli, ha az amerikai jegybank (Fed) is újragondolja a középbankok szabályozását, miután gyors egymásutánban csődöt a jelentett a Szilícium-völgy technológiai startupjait kiszolgáló SVB és a kriptopiacon is érdekelt Signature Bank. Lehetséges opció a tőke- és likviditási követelmények szigorítása, valamint az éves „stressztesztek” megerősítése. A Fehér Ház nem kommentálta az értesüléseket.

Fotó: Getty Images

Nem csak az elnöki adiminisztráció aktivizálódott: kedden szenátusi meghallgatáson vett részt a Fed alelnöke és a szövetségi betétbiztosítási alap (FDIC) elnöke, ahol kemény kritikákat kaptak a törvényhozóktól. Bár Michel Barr Fed-alelnök megpróbálta az SVB vezetőire tolni a csőd felelősségét, ez

korántsem hatotta meg a szenátorokat, akik úgy vélték, a jegybankárok elaludtak a bankcsődök előtt.

Az FDIC abban hibázott a törvényhozók szerint, hogy nem adta el időben az SVB-t, melyre volt vevő, sőt, utóbb meg is vették a betéteit és a hiteleit. Emiatt menteni kellett a betéteseket, hogy elkerüljék a szélesebb bankpánikot. Márpedig az SVB bankbetéteinek döntő többsége túlnyúlt a 250 ezer dolláros betétbiztosítási plafonon.

Biden elnök felszólította a kongresszust, hogy

szigorítsák a pénzintézetek csődjéért felelősnek ítélt banki vezetők büntetését.

Továbbá a Fehér Ház tisztviselői arról is tárgyaltak, hogy a törvényhozást felkérnék a 2010-es Dodd–Frank Wall Street-reform és fogyasztóvédelmi törvény időközben eltörölt intézkedéseinek visszaállítására. Ezt a törvényt tarják az Obama-adminisztráció legfontosabb reformjának, mely a jelzálogpiaci válság után megregulázta a „vadnyugati hangulatú” pénzügyi piacokat. Ám a Trump-érában, részben demokrata támogatással, jelentősen fellazították a szabályozást. Például 250 milliárd dollárról 50 milliárd dolláros eszközértékre vitték le az automatikus banki stressztesztek plafonértékét. Most

a 250 milliárd dolláros plafon visszaállítása került szóba.

Igaz, a Fed még új jogszabályok nélkül is rugalmasan tesztelhet 100 milliárd dolláros vagy nagyobb eszközállománnyal rendelkező bankokat is, különleges kockázatokra hivatkozva. Ám mégis más a helyzet, ha a középbankokat automatikusan tesztelik.

Az elnök környezete a szövetségi betétbiztosítás átalakításának ötletét is vizsgálja,

akár ideiglenesen is kiterjeszthetőnek látják a biztosítást minden banki ügyfélre,

például a meglévő 250 ezer dolláros biztosítási plafon emelésével.

Az elnöki tervek megkérdőjelezik Janet Yellen pénzügminiszter szavait, aki az elmúlt hetekben határozottan állította, hogy az amerikaiak betétei biztonságban vannak, sőt, kijelentette: még csak nem is fontolgatják a betétbiztosítás kiterjesztését.

A középbankok ügye azért sürgető, mert a Signature 110 milliárd dolláros, míg az SVB 209 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezett, mégis váratlanul csődbe mentek.

Egy százmilliárd dolláros vagyonnal rendelkező bank csődje rendszerkockázatot sejtet, s fertőzést okozhat az egész pénzügyi rendszerben

– mondta Rohit Chopra, a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetője.

A fertőzés veszélyére a 212 milliárd dolláros eszközértékkel rendelkező First Republic Bank mentőcsomagja hívta fel a figyelmet. Érdemes egy pillantást vetni a tavaly év végi banki listára, amelyen több mint kétezer pénzintézet szerepel. Nos, eszközérték szerint a First Republic a 14., az SVB a 16., a Signature a 29. helyen állt. A 13–31. helyen állók, vagyis 19 bank tartozik a Fehér Ház által megcélzott, 100–250 milliárd dolláros eszközértékű kategóriába.