Látványos ellentét van kialakulóban az amerikai elnökválasztás két demokrata jelöltje közt: Joe Biden és Robert F. Kennedy Jr. legújabban a szavazók fiatalabb generációit egyre inkább megszólító kriptodevizák terén csapott össze.

Fotó: AFP

Joe Biden tovább folytatta eddig megszokott kriptoellenes retorikáját a G7-es csúcstalálkozón Japánban, mikor adócsalókkal helyezte a mérleg egyik oldalára a kriptodevizák szerelmeseit az adósságplafon kérdésének lehetséges megoldásaival kapcsolatban. Biden úgy fogalmazott:

Nem egyezek bele egy olyan egyezségbe, ami a tehetős adócsalókat és a kriptokereskedőket védi, míg az éhezők számára nyújtott segélyeket veszélynek teszi ki.

Az elnök itt arra utal, hogy a demokrata párt benyújtott egy olyan adósságplafon-megoldási csomagot, ami megszüntetné az adóveszteség betakarítás (tax-loss harvesting) névre hallgató veszteségminimalizálási stratégiát, amit a kereskedők adóalapjuk csökkentésére használnak. A javaslatot a republikánusok kategorikusan elutasították, mivel az növelné az adóterheket, Biden pedig a kiskapu bezárása nélkül nem hajlandó továbblépni a kérdésben.

A Biden-kormányzat a retorikán túl is rendre fellép a kriptoszektor ellen: a folyamatos hatósági razziákkal a kriptotőzsdék létjogosultságát támadják, a tőzsdefelügyelet azt vizsgálja, értékpapírnak tekinthetők-e egyes kriptodevizák, míg a kriptobányászok számára nemrég elképzelhetővé tettek egy harminc százalékos energiaadót is, ami tovább ronthatná a szektor már jelenleg is megtépázott jövőképét.

Biden éles fellépése ugyanakkor kihívói számára roppantul előnyös támadási felületet biztosít, Robert F. Kennedy Jr., John F. Kennedy unokaöcse pedig élt is a kialakult helyzettel. A vakcinaellenes propagandát és összeesküvés-elméleteket is rendszeresen terjesztő demokrata kihívó úgy fogalmazott:

Elnökként garantálni fogom, hogy mindenkinek joga lesz bitcoint tartani és használni egyaránt.

Kennedy hozzátette: „a polgári szabadságjogok lelkes és élethosszig tartó védelmezője vagyok, és a Bitcoin ezen szabadságjogok gyakorlását és garanciáját testesíti meg”. A demokrata kihívó szerint a bitcoin a tökéletes bástya a kormányzat és a hatóságok hatalmának túlzott elburjánzásával szemben, és mint olyan, a végsőkig védeni kell.

Kennedy hatalomra kerülése esetén egyébként adómentessé tenné a bitcoinbányászattal kapcsolatos energiaszámlákat , hogy az amerikai háztartások a bitcoinon keresztül is gyarapítani tudják vagyonukat.