Bár a régi tőzsdei mondás szerint májusban és az azt követő hónapokban nem sok babér terem az árfolyamemelkedésre áhítozó befektetőknek, az utolsó tavaszi hónap és a nyár eleje a pesti börzén igenis tartogat örömöket a részvényvásárlóknak, a legtöbb magyar társaság ugyanis ekkor fizeti ki előző évi eredményéből az osztalékot.

Fotó: Simon Móricz-Sabján / Világgazdaság

A 2022-es esztendő sok szempontból rendkívüli volt, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatok közül azonban többen is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az elszálló energiaárakkal, rekordmagas inflációval, gazdasági lassulással és meredeken emelkedő kamatkörnyezettel nehezített terepen is. A Mol például csúcsosztalékkal kényezteti befektetőit, de akad olyan vállalat is, amely története során most fizet először osztalékot.

A legmeghatározóbb hazai tőzsdecégek összesen 486 milliárd forintot osztanak vissza a következő hetekben, hónapokban, aki ebből a jókora summából részesedni szeretne, annak már nem érdemes sokáig halogatnia a részvényvásárlást.

Ami azt illeti, az osztalékfizetési szezon már el is kezdődött, a Graphisoft Park ugyanis pénteken már utalja is az arra jogosult befektetőknek a részvényenként 201 forintos juttatást. Az ingatlanos cég papírjairól tehát már leesett az osztalékszelvény, és anélkül forognak már a Magyar Telekom részvényei is. Utóbbi a jövő hét végén kezdi el utalni az összesen közel 30 milliárd forintot.

Aki lemaradt az ingatlanüzemeltető és a távközlési cég hat, illetve hétszázalékos hozamot kínáló osztalékáról, azoknak sem kell csüggednie, az igazi „tűzijáték” sok esetben akár két számjegyű osztalékhozamokkal majd csak ezt követően indul.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az előbbiekhez hasonló, 6,7 százalékos megtérüléssel vásárolható jelenleg például a CIG Pannónia-részvény, ehhez azonban legkésőbb a jövő hét elejéig kell beszállni az életbiztosítóba, a kifizetésre pedig még májusban sor is kerül. Június derekán fizet a Richter és a Duna House is. Habár a gyógyszergyártó társaság nem a bőkezű osztalékáról ismert, a tavalyinál így is több pénzt kapnak kézhez a befektetők.

Aki kevesli a közel ötszázalékos, jelenleg elérhető Richter-hozamot, annak az ingatlanközvetítő vállalat felé érdemes tekintenie, amely még az elmúlt napok meredek ralija után is ennek háromszorosát kínálja. A mind közül legvonzóbb, 15 százalék feletti osztalékhozamért legkésőbb június 8-ig lehet pozíciót felvenni.

A története első osztalékfizetésére készülő Waberer’s papírjait ráér június második végéig megvenni, a szállítmányozó cég által kínált, egy részvényre vetített ötszázalékos juttatás egyébként sem tartozik a legkiemelkedőbbek közé. A szintén nem elsősorban a közvetlen részvényesi juttatás mértéke miatt kedvelt OTP közel háromszázalékos – részvényenként 300 forintos – osztalékának begyűjtéséhez legkésőbb május utolsó napjaira időzíthetik a beszállást a tőzsdézők, a kifizetés pedig június 5-én esedékes.

A hagyományosan osztalékpapírnak tekintett ANY Biztonsági Nyomda papírjait pontosan egy hónappal később is megvehetik még a jókora, tízszázalékos kifizetés reményében. A vérbeli osztalékvadászok célkeresztjébe méltán bekerülő BIF és Mol még nem közölte a kifizetési ütemtervet, aki biztosra menne, a jelenlegi árfolyamszinteken már most lecsaphat az egyaránt 13 százalék körüli hozamra.