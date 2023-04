Közgyűlési dömpingre készülhetnek a magyar tőzsdei cégek részvényesei a jövő héten, közel harminc társaság zárja le ugyanis hivatalosan is a 2022-es üzleti évet az éves jelentések elfogadásával, sok esetben pedig a fizetendő osztalék mértékéről is dönthetnek a részvényesek.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A pesti börze meghatározó vállalatai közül az OTP, a Mol, a Richter, az Opus, a 4iG, a Masterplast és az AutoWallis is a soron következő napokban tartja éves rendes közgyűlését.

A legnagyobb érdeklődésre a három blue chip tarthat számot, már csak a jókora részvényesi juttatások miatt is. A Mol, OTP, Richter trió összesen 436 milliárd forint osztalékot tervez kifizetni a 2022-es eredményből, ez mintegy 20 milliárddal több, mint a negyedik legnagyobb magyar tőzsdei vállalat, a Magyar Telekom teljes piaci értéke.

A Richter keddre, a Mol csütörtökre, az OTP pedig péntekre hívta össze a részvényeseit, közülük is a gyógyszergyártó keddi gyűlése ígérkezik a legizgalmasabbnak.

A Richter tisztított nettó profitjának 40 százalékát – 72,7 milliárd forintot – szeretné visszajuttatni a befektetőknek, ez részvényenként 390 forintot és öt százalék körüli hozamot jelenthet. A feltételes mód itt azonban nem puszta formalitás, a keddi közgyűlésen ennél lényegesen nagyobb kifizetésről is döntés születhet. Az egyik nagyrészvényes, a 10 százaléknyi Richter-pakettet magáénak tudó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány ugyanis 90 milliárd forintra, részvényenként 480 forintra srófolná fel a kifizetést. A részvényesi javaslat elfogadása azon is múlhat, hogy a többi nagybefektető, a szintén 10 százalékos részesedéssel büszkélkedő Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, az 5,25 százalékos befolyású Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány, valamint az 5,07 százalékos amerikai Fidelity Management & Research LLC is beáll-e mögé.

A Mol befektetőit csütörtökre várják az olajtársaság új dél-budai campusán. A vezetőség az ötven százalékkal, 150 forintra emelt osztalék mellé 200 forint rendkívüli kifizetést is tervez a megugró energiaárakból és olcsó orosz olajból „finomított” rekordnyereségből, azaz részvényenként mintegy 350 forintos kifizetésről születhet döntés, ami kifejezetten bőkezű, 13 százalékos osztalékhozammal kecsegtet.

Az OTP péntek délelőtti közgyűlésén 300 forintos osztalék kerül napirendre, elfogadása esetén háromszázalékos hozamot realizálhatnak a befektetők. A piacvezető hazai pénzintézet június 5-én kezdi meg a juttatás folyósítást, a tulajdonosok így akár a nyaralást is finanszírozhatják OTP-osztalékból.

A legsűrűbb nap a pénteki lesz, a négy BUX-taggal együtt bő egy tucat tőzsdei vállalat tart közgyűlést. Osztalékfronton aznap a Graphisoft Park tartogathat érdekességeket. A fővárosi ingatlanhasznosító vállalat eredetileg az 54 eurócentes visszaosztást javasolta, ám mivel a devizában való részvényjegyzés és osztalékfizetés sem volt zökkenőmentes, ezért az idén még forintban számíthatnak erre a valamivel több mint 200 forintos részvényenkénti juttatásra.

Csütörtökön további két ingatlanos cég, a BIF és a Duna House részvényesei adhatják áldásukat bőkezű osztalékra, előbbi 35, utóbbi 107 forintos darabonkénti juttatást kínál. Az aktuális árfolyamon 13,5, illetve 17 százalékos hozam a legvonzóbb ajánlatok közé tartozik a hazai piacon.