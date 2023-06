A földgáz gyengíti a forintot – a teória stimmel is, nem is

Két és fél hónapos csúcsra szökött a holland TTF határidős földgázár a múlt héten, és ugyanilyen időtávú mélypontra esett a forint euróval szembeni árfolyama. A médiajelentésekben felröppent az ötlet, hogy ez nem lehet véletlen, és ha a gázár tovább rakoncátlankodik, ismétlődhet a múlt évi minta, amikor az emelkedései rendre a forint gyengülését okozták. Alaposabb vizsgálat alapján azonban az látható, hogy több tényező működik jelenleg egyszerre a devizapiacon, a földgáz piacán pedig egyáltalán nincs katasztrófahangulat – bár aggodalom azért akad.

A földgáz árának júniusi emelkedését a kínálatra nézve negatív hírek okozták, de nem olyan súlyúak, mint tavaly – amikor a többszörös drágulása alapvetően hozzájárult a forint rekordzuhanásához – a háború kitörése és elhúzódása és az Oroszország elleni szankciók. Most: elhúzódtak a karbantartások a gázkitermelésben a vezető európai szállító Norvégiában, majd a hollandiai groningeni gázmező küszöbönálló végleges bezárásáról érkeztek hírek.

Az energiaárak idei visszavonulása, ami megfordította a Magyarországhoz hasonló nagy energiaimportőrök külkereskedelmi mérlegének tavalyi borzasztó romlását, jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy tavalyi régiós alulteljesítőből idén világszinten is kiváló teljesítővé vált a forint. Júniusban azonban tíz nap alatt több mint megduplázódott a megawattóránkénti 23 euróról az egy hónapos holland TTF határidős gázár.

Ez valóban kelthetett aggodalmakat, és hosszabb távra, a télre előretekintve is vannak kétségek, de a gázpiac hangulata teljesen más, sokkal optimistább, mint a tavalyi tél előtt volt. Az orosz földgáztól való függését a kontinens jelentősen csökkentette, és jól áll a gáztárolók feltöltése is. A földgáz ára péntek óta szakad, és hétfőn 8 százalékos csökkenéssel a 32 eurót közelítgette. A forint a múlt heti 377-hez közeli mélypontról már péntekre 373 alá erősödött az euró ellenében.

Hétfőn a földgázár visszavonulása ellenére a forint megint gyengébben, a 374-es szinteken túl kereskedett, vagyis most már nem működött a korreláció. Ez gyengébb régió, mint az alig több mint egy hete megütött 367,7 körüli több mint egyéves csúcs, de azért nincsen elérhetetlenül messze tőle. Ugyanakkor látszik, hogy a forint vásárlói a múlt héten elbizonytalanodtak,

amit magyarázhat a földgázár újdonsült ingadozása miatti bizonytalanság, de nem csak ennyi történt-történik ezekben a hetekben.

Előre látható volt, és meg is történt, hogy a forint is ingadozóbbá vált a múlt hét közepén, amikor kulcsfontosságú amerikai inflációs adatok érkeztek, majd fontos kamatdöntő ülést tartott a Federal Reserve és ezt követően az Európai Központi Bank is.

A dollár már megint felkelt a padlóról

Eközben történt egy jelentős fordulat a nemzetközi piacokon, aminek a negatív hatása a forintot illetően hozzáadódott a gázárhatáshoz: a vártnál szigorúbbnak bizonyult a Fed hangvétele, amiből magasabb és hosszabb ideig magas amerikai kamatokat olvastak ki a piacok. Ez meghosszabbíthatja az erős dollár időszakát, ami nem jó sem az eurónak, sem a feltörekvő piaci devizáknak – bár a forint idén már jobbára lesöpörte ezt az összefüggést.

A különbség az év elejéhez képest egyebek közt abból adódik, hogy időközben a Magyar Nemzeti Bank megkezdte kamatai csökkentését, ráadásul nyakunkon a bank következő, keddi ülése, amikor még alacsonyabbra szállhatnak a kamatok.

Vékony jégen kell egyensúlyoznia a jegybanknak: újabb lépést tehet a normalizáció felé Kedden ismét ülésezik a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely egy az egyben lemásolhatja a májusi kamatdöntését. A szakemberek állítják: ha nem történik érdemi változás a külső feltételekben, akkor szeptemberre összeérhet az egynapos betéti kamat és az alapkamat szintje.

A kontraszt a szigorú Feddel és EKB-val hozzájárulhat a forintpiac jelenlegi bizonytalankodásához, bár hozzá kell tenni: ha valóban bekövetkezik a várt újabb MNB-kamatcsökkentés, az egyáltalán nem biztos, hogy a forint gyengüléséhez fog vezetni, sőt pillanatnyi hangulati-technikai-pozicionálási tényezők alapján akár még erősödhet is. A kamatcsökkentési folyamat ugyanis egyáltalán nem meglepetés a piacok számára, a lazítás ellenére a reálkamatokat pedig még javíthatja is a magyar infláció már megkezdődött és gyorsnak ígérkező csökkenése.

Itt van még egy kérdőjel

Az Equilor reggeli, Sághy Balázs szenior elemző készítette jegyzete megemlít még egy rövid távú piaci kockázati tényezőt, amely szerinte akár az MNB mozgásterét is érintheti.

Pénteken, piaczárás után jelenik meg a Fitch esedékes országkockázati felülvizsgálatának eredménye, amely akár leminősítést is hozhat Magyarországnak – kedvezőtlenebb befektetői megítélést és magasabb piaci kamatelvárásokat eredményezve, korlátozva az MNB mozgásterét

– írta a jegyzetben.

Ami azt illeti, az év elején a forint nemes egyszerűséggel figyelmen kívül hagyta a negatív hitelminősítői híreket, és kalapját emelve tovább erősödött. Pénteken megtudjuk, növekedett-e azóta az érzékenysége erre a tényezőre. A Fitch januárban BBB hitelbesorolása kilátását stabilról negatívra változtatta, azaz nem zárható ki teljesen egy leminősítés, miután a gazdasági kilátások az év eleje óta Európa-szerte romlottak.

Földgáz: nagy bajt nem várnak, de hátra ne dőljünk

Ami a földgázárakat mint rövid távú kockázati tényezőt illeti, az elmúlt hetek tánca után úgy tűnik, lenyugodtak, és az európai készletek nagyobbak, mint az év ezen időszakában szoktak – írta a Bloomberg. Hátradőlni azonban nincs ok.

A keresletben jöhetnek még olyan ingadozások, amelyek felhajtják a földgáz árát.

Európa bizonyos részeiben a normálisnál melegebb időszak várható – Frankfurtban és Berlinben például több mint 30 fok –, ami nagyobb hűtési energiát igényel.

A legutóbbi megemelkedett volatilitás rámutat a kereskedőknek arra a dilemmájára, hogy vajon még mindig elég erős-e az energiaválság szorítása ahhoz, hogy még több cseppfolyósítottgáz-szállítást kössenek le a nyárra – idézi a Bloomberg az Inspired Energy brit tanácsadó cég elemzőinek múlt heti közleményét.