A nyáron sem szünetel az Alibaba átalakítása. A külföldi befektetők is kiemelt figyelemmel követik a kínai e-kereskedelmi óriás feldarabolását. Most arról értesült a The Wall Street Journal, hogy szeptemberi hatállyal jelentős személycserék lesznek a felső vezetésben.

A változások szeptember 10-én lépnek hatályba. Eszerint

a jelenlegi alelnök, Joseph Tsai veszi át Daniel Zhang elnöki posztját. Zhang vezérigazgatói székét Eddie Yongming Wu foglalja el,

aki a Taobao és a Tmall hazai e-kereskedelmi üzletágát vezeti.

Itt az ideje, hogy teljes figyelmemet a felhőüzletágnak szenteljem

– írta Zhang az alkalmazottaknak egy belső levélben, amely eljutott az amerikai tőzsdei laphoz. Az Alibaba nem fűzött kommentárt a lapértesüléshez.

Az Alibaba korábban bejelentette, hogy hat, egymástól független vállalatra osztja fel magát, amelyeket külön vezethetnek tőzsdére. Önálló vállalatba szervezik a felhőalapú számítástechnikát, a kínai e-kereskedelmet, a globális e-kereskedelmet, a digitális térképezést és ételszállítást, a logisztikát és a média és szórakoztatást. Májusban jelentette be a cég, hogy a következő 12 hónapban teljes mértékben leválasztja felhőüzletágát, s tőzsdére viszi ezt az egységet.

Zhang 2015-ben vette át a vezérigazgatói posztot, 2019-ben pedig az elnöki posztot is. Kifejezetten

operatív vezetőként lett ismert.

Az Alibabánál az első években kéthetente tartott megbeszéléseket a különböző egységek elnökeivel, és sok esetben személyes döntéseket hozott. Két évvel ezelőtt megritkultak a találkozók, majd Zhang bejelentette, hogy önálló döntési jogköröket delegál az egyes üzletágak menedzsmentjének, hogy azok versenyképesebbek legyenek.

A cégbirodalom sorsa azóta kérdéses, hogy az alapító Jack Ma két évvel ezelőtt eltűnt Kínából. Bár idén visszatért, de a pekingi vezetést korábban élesen bíráló milliárdos jelentős kompromisszumokra kényszerült.