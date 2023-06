Gőzerővel dolgoznak a gyógyszergyártók az ideális fogyókúrás tablettán

A Novo Nordisk és az Eli Lilly is biztató kísérleti eredményekről számolt be a hét végén: a cukorbetegek számára fejlesztett készítményeik az egészséges emberek krónikus súlyproblémáit is kezelni tudják, 15 százalékos átlagos fogyással kecsegtetve. Mindez persze nincs ingyen.

3 órája | Szerző: Kriván Bence

