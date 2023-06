Nem csak a tengerentúli irodapiacon ketyeg a hitelbomba, London üzleti arculata is átformálódik. A belváros egyik leglátványosabb negyede a Canary Wharf. Most a HSBC jelentette be, hogy kiköltözik 45 emeletes, a bank nevét viselő toronyépületéből, és 8 ezer dolgozót telepít át a Szent Pál-székesegyház mellé egy felújított irodakomplexumba a londoni Cityben.

Fotó: Shutterstock

A bankház látványos lépése csupán tünete egy szélesebb ingatlanpiaci válságnak, amely a márciusi amerikai bankpánik óta immár globális méretekben terjed. A tengerentúlon az a gond, hogy az amerikai belvárosok irodatornyaiban még mindig csak feleannyian dolgoznak, mint a járvány előtt. Ráadásul a jelenlegi kamatszinten az értékpapírosított kereskedelmi jelzáloghitelek 83 százaléka refinanszírozhatatlan. Mert magas a csak kamatozó kölcsönök aránya, ahol a tőkerészt újabb hitelből vagy az ingatlan eladásából a futamidő végén fizetik. Míg például Stockholmban a rövid lejáratú és változó kamatozású kötvények magas aránya okoz fejtörést a szektornak.

Az otthoni munkavégzés világszerte csökkentette a vállalatok irodaigényét

– hangsúlyozta Tony Travers, a London School of Economics londoni kutatásának vezetője. Hozzátéve: Londonban most a City és a Canary Wharf verseng az irodapiacon.

A világ legnagyobb munkaadóinak fele tervezi az irodaterületek csökkentését a következő három évben, ennek mértéke jellemzően 10-20 százalék

– derült ki a Knight Frank ingatlanügynökség múlt havi felméréséből.

A dráguló finanszírozás és a home office mellett az irodapiac harmadik nagy kockázata a zöldülés.

A londoni ingatlanpiacon több száz épület nem felel meg az ország új környezetvédelmi előírásainak. Ehhez jön egy helyi probléma, hogy a brexit miatt London elveszítette a korábbi pénzügyi vonzerejét.

A HSBC a londoni Citybe, az úgynevezett Szent Pál Panoráma fejlesztés irodakomplexumába költözik, ahol 556 ezer négyzetlábnyi (51 650 négyzetméter) területet foglal el. Eddig a HSBC toronyban 1,1 millió négyzetláb volt az irodaterülete.

A HSBC lépése azért is fájó a Canary Wharf negyednek, mert

a svájci Credit Suisse hosszú távú jelenléte is kérdéses.

A pénzügyi szektor zsugorodásával a Canary túlélésének záloga egy élettudományi kampusz kiépítése lehet, amihez lakások, éttermek is kapcsolódnak. Az is kérdéses, hogy mi lesz egy új fejlesztéssel, az YY épülettel, amely a Bloomberg szerint egyelőre bérlő nélkül marad.

Ahogy Andrew Mawson, az Advanced tanácsadó cég alapítója fogalmazott: