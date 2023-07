Tőzsdére tart a legendás német szandál- és lábbeligyártó, a Birkenstock, amelynek a piaci értékét a szakértők 6 milliárd dollár fölé becsülik. Az egyik amerikai börzén való megjelenés hírét nem verték nagydobra, a Bloomberg viszont cégközeli forrásokból úgy értesült, hogy a végső döntés nem született meg. Elképzelhető, hogy a 1774-ben alapított társaság az idén, vagy csak jövőre vállalná a megmérettetést, akkor viszont megünnepelhetné alapításának 250. évfordulóját.

A természetes alapanyagokat használó Birkenstock szandál sokat köszönhet a hippimozgalomnak is.

Birkenstock és a Stock Exchange

Arról sincs hír, hogy a különleges, formatartó, kényelmes talpbetéteivel világhírnévre szert tett szandálgyártó mekkora pakettet dobna piacra, mint ahogy azt sem tudni, hogy a három meghatározó tulajdonos közül ki favorizálja az elsődleges tőzsdei részvénykibocsátást (IPO), és kik milyen arányban vennének részt benne.

Mindenesetre az IPO-tanácsadási piac két nagyágyúját, a Goldman Sachsot és a JPMorgan Chase-t már felkérték a terep feltérképezésére. E két cég most nem egymás ellen, hanem vállvetve küzdhet a Birkenstock sikeréért.

Annyi biztos, hogy a 2021-ben még családi kézben lévő Birkenstock ügyeiben már nem az egykori manufaktúrát megalapító Johann Adam Birkenstock leszármazottjáé, Alex és Christian Birkenstocké a döntő szó, hiszen valójában – áttételekkel – Bernard Arnault, a világ egyik leggazdagabb üzletembere, a luxusipari LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton vezére diszponál német cég felett.

Talp alá való luxuskivitelben

Birkenstockék ugyanis 2021-ben tőkéstársakat kerestek a vállalat németországi gyártókapacitásának fejlesztéséhez és partnert a kínai luxuspiac meghódításához. Két jelentkező közül választhattak, az egyik a CVC Capital Partners amerikai befektetési társaság, a másik az amerikai–francia illetőségű L Catterton volt.

Utóbbi szakmai befektető is, hiszen a luxusipar zászlóshajójának tekinthető LVMH az egyik fő tulajdonosa. A cégnév elején díszelgő L betű diszkréten az LVMH-ra utal, miután Arnault-ék 2016-ban betársultak a Cattertonhoz, és ma már együtt 33 milliárd dollár értékű, főleg luxusipari portfóliójuk van, benne olyan márkákkal, mint a Pepe Jeans, Bliss kozmetikai cég vagy a divatruházatot képviselő Ganni, a Rapsodia és Sweaty Betty.

Nem is csoda, hogy Birkenstockék választása rájuk esett, és ebben az is sokat nyomott a latba, hogy az L Catterton otthonosan mozog a családi vállalkozások menedzselésében, stratégiai terveik megvalósításában. Maga az LVMH „alanyi jogon” is birtokol családi vállalkozásokat, elég az óra- és ékszeriparban meghatározó Bvlgarit, a kasmirspecialista Loro Pianát vagy a német táskagyártó Rimowát megemlíteni.

A Goldman segítsége aranyat ért

A 2021 februárjában a szintén a Goldman Sachs bábáskodása mellett nyélbe ütött ügylettel 4,9 milliárd dollárra értékelték a vállalatot, amelyben a L Catterton többséghez jutott Bernard Arnault családi vagyonkezelőjével, a Financiere Agache-sal közösen. A család is tulajdonos maradt, de hogy kinek mekkora a részesedése a cégben, az nem hozták nyilvánosságra, ahogy a vételárat sem.

Heidelbergi Birkenstock-szaküzlet. A cég a kínai piac bevételén dolgozik.

Az 5500 embert foglalkoztató Birkenstock pénzügyi adatairól sem sokat tudni, a legutóbbi nyilvánosan elérhető számok szerint a pandémiát megelőző évben 23,8 millió pár lábbelit adtak el a világ közel száz országában, ez 11 százalékos növekedést és 721 millió eurós forgalmat jelentett akkor.

A társaság a luxusipar megbecsült szereplője,

partnerei között szerepel többi között a Dior, a Manolo Blahnik, a Valentino, a Celine és a Givenchy. Olyan szupermodellek reklámozták a szandáljaikat, mint Heidi Klum és Kate Moss.

A fájós lábú Margot hazalátogat

Mégsem neki, hanem egy Kaliforniába kivándorolt német varrónőnek, Margot Frasernek köszönheti a Birkenstock amerikai karrierjének elindulását. A fájós lábú Margot hazalátogatva egy müncheni fürdőben masszőrétől jó tanácsot kapott – próbálja ki a Birkenstockot –, majd így tett, és felfedezte a gyógytalp varázslatos hatását.

Ha nehézségek árán is, de 1966-ban megszervezte a termék amerikai importját. A természetes alapanyagokból készült szandál a hippikultúra elmaradhatatlan kelléke lett, majd az ismertsége és a népszerűsége is villámgyorsan nőtt. Ebben Margot Frasernek hatalmas érdemei voltak, egészen 2017-ben bekövetkezett haláláig menedzselte a Birkenstock amerikai térhódítását.

