Már nem a Goldman Sachs a világ vezető fúziós és felvásárlási (M&A) tanácsadója az idei első fél évi adatok alapján. A Wall Street-i bankház 5 év után volt kénytelen búcsúzni az első helytől, amelyet a „tőzsde” utca másik nagyágyúja, a JPMorgan Chase orozott el tőle. A JPMorgan 284 milliárd dollárnyi ügyletnek volt részese, ami 22,5 százalékos piaci részesedést jelent, míg a Goldman 237 milliárd dollárnyi tranzakcióban játszott szerepet, s ezzel 18,8 százalékot harapott ki a piaci tortából. Az összeállítást közlő Bloomberg megjegyzi, hogy a globális M&A ügyletek volumene az idén eddig 1300 milliárd dollár volt, ami az elmúlt évtized egyik legrosszabb első fél évi teljesítménye. A visszaesés éves összevetésben 42 százalékos.

Fotó: Shutterstock

A tengerentúli befektetési bankok 2020-ban és 2021-ben, amikor felfutottak az üzletkötések, jelentősen bővítették a létszámukat. Tavaly azonban a valaha mért legnagyobb bevételcsökkenést szenvedték el a Wall Street-i bankházak. És sorra jelentették be az ezres nagyságrendű létszámleépítéseket, köztük a Goldman is, amely az elbocsátások mellett a maradók bónuszait is megvágta 40 százalékkal.

Más kérdés, hogy a Wall Streeten a zéró bónusz hagyományosan udvarias felszólítás a felmondásra. Az is beszédes szám, hogy elmúlt hónapokban a Goldmannál 125 ügyvezető vesztette el az állását. Az utóbbi időben halmozódnak a gondok a Goldman háza táján, nemrégiben egy igazgatósági tag karrierje tört ketté.

A családbarát szabadságra küldött Stephanie Cohen felügyelte ugyanis az Apple együttműködést, ám kiderült, hogy a Goldman képtelen volt megbirkózni az iPhone pénzügyi alkalmazásait használó lakossági ügyfelek rohamával.



Fontos körülményre hívta fel a figyelmet Valeriya Vitkova, a City University of London Bayes Business School professzora. Mivel az M&A ügyletek átlagos mérete jelentősen zsugorodott, s az egész piac behorpadt, ezért szerinte a mostani tabella nem feltétlen reprezentatív, kérdés, hogy mit látnánk egy robusztusabb évben.

Strukturális váltást láttunk a bejelentett M&A ügyletek típusában, de még nem tudjuk, hogy a változások tartósak vagy csupán átmenetiek

– hangsúlyozta Vitkova. Hozzátéve: láthattunk már olyat a múltban, hogy a Goldman év végére visszakapaszkodott a rangsor élére. A Bloomberg emlékeztet, hogy

a Goldman az elmúlt évtizedben háromszor is feltámadt az évközi gyengélkedésből.

Más érdekességeket is tartogat a lista. A Guggenheim az 57. helyről ugrott 9. helyre, ami a Pfizer 43 milliárdos Seagen akvizíciójának köszönhető.