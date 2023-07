Izgulunk a forint árfolyama miatt? A héten megint bőven lehet

Ugyan a magyar deviza nem tudta meglovagolni az előző heti regionális erősödési trendet, ez most csak pluszerőt adhat a forintnak – vélik az ING elemzői. Jegyzetükben kiemelik, hogy most érdemes bevásárolni a hazai eszközből, ugyanis több jel az erősödésére mutat.

Hétfő délelőtt 379 forint fölött is jegyezték az eurót, míg hajnalban 377,50 fillér körül kellett fizetni a közös pénz egységéért.

A szakértők szerint kedden várhatóan újabb 100 bázisponttal, 15 százalékra csökkentheti az irányadó rátát az MNB. Ennek és a döntés „szelíd” kommentárjainak pozitív hatásuk lehet a magyar deviza árfolyamára nézve. Emellett kedden munkaerőpiaci adatokat is közölnek Magyarországon és Csehországban, ami szintén megmozgathatja a régiós devizákat.

Pénteken sorban jönnek ki a júliusi inflációs adatok az eurózónából, illetve a mi régiónk legnagyobb gazdaságából, Lengyelországból is. A magyar adat később érkezik, de az európai és régiós trendekből lehet olvasni, és a számok akár a mi piacainkra, illetve a forintra is lehetnek hatással. A lengyeleknél fontos friss gazdasági fejlemény – ami várhatóan nálunk is megtörténik, csak azt nem tudjuk még, mikor –, hogy zárult az infláció és bérek közti olló, azaz ismét van elkölthető reálbér-növekedés.

Elhagyják Lengyelországot az ukránok, és más ügyben is fordulat történt Vannak jelei annak, hogy elhagyják Lengyelországot az ukrán munkások, ami abból a szempontból jó, hogy segít fenntartani a gyors bérnövekedést. A lengyeleknél megtörtént, amire mi még csak várunk: a bérek növekedése immár gyorsabb az inflációnál.

Megtörhet a dollár ereje

Egyre érik a korrekció a dollár piacán – áll az ING jegyzetében. A zöldhasú iránti keresletet tükröző dollár-euró kereszt jelenti a nemzetközi alapszelet a forint számára is, ami különösen akkor válhat meghatározóvá, ha nincsen egyéb döntő hír, vagy ha jelentősen átrendeződnek valamely okból a várakozások a kereszt jövőjét illetően.

Ezen a héten ebből a szempontból meghatározó lesz a Fed kamatdöntése, valószínűtlennek tűnik, hogy „adatvezérelt” módba váltson az amerikai jegybank. Az Equilor hírlevele szerint szerda este újabb 25 bázisponttal emelkedhet a dolláralapkamat, de a döntés kommunikációjára figyelhetnek a legjobban a befektetők, ugyanis

ez a mostani lehet az utolsó kamatemelés ebben a ciklusban.

Fontos adat lehet a tengerentúlon a fogyasztói bizalom, de a dollár árfolyamára még jobban a felülvizsgált második negyedéves gazdasági növekedési adat hathat, amelyet csütörtökön közölnek.

Csütörtök délután az Európai Központi Bank szintén negyedszázalékos szigorításról dönthet, a további kamatpályával kapcsolatban megoszlanak a vélemények.

Szeptemberben 4 százalékon tetőzhet az EKB kamatszintje Az Európai Központi Bank (EKB) kommunikációja szerint hosszabb ideig maradhat a magas kamatszint. Az elemzők viszont már jövő márciusra kamatcsökkentést várnak.

Az alapösszefüggések: ha az EKB kommentárjai, illetve az egy nappal későbbi inflációs adatok a vártnál nagyobb, netán hosszabb ideig tartó szigort valószínűsítenek, az erősítheti az eurót – hacsak nem történik hasonló a dollárral is a Fed ülése körül –, a dollárgyengülés mint kilátás pedig jól szokott jönni a forintnak. Nem ennyire egyszerű azonban a piac, mert számít az is, előtte mit sugallt ülése után az MNB, illetve hogy ítélik meg a piacok a magyar gazdasági kilátásokat.

Idén a forintnak hatalmas bónusz, hogy bár még mindig drága az energia, tavalyhoz képest nagyot csökkent az irányadó holland TTF-földgázár. Ugyan az elmúlt héten némileg emelkedett, de nem távolodott el jelentősen az év mélypontjától, ami kedvező fejlemény. A kamatok szintjét ugyanakkor a piaci résztvevők folyamatosan méricskélik a különböző gazdaságokban, és ehhez mérten alakítják vásárlási pozícióiakat. Ettől egyelőre nem feltétlenül kell félteni a forintot, a nyugati kamatemelések ellenére sem, mert egy valószínűsíthető csökkenő kamatpályát a befektetők már előre beáraztak.

Bár pénteken kamatdöntő ülést tart a japán jegybank is, valószínűsíthetően nem változtatnak majd a monetáris politikán – írja a Reuters jegybanki forrásokra hivatkozva. A piaci spekulációk szerint a hozamgörbe kontroll programját módosíthatják, azaz magasabbra engedhetik a tízéves japán államkötvény maximális hozamát, amely jelenleg 0,5 százalék. Ugyanakkor a jegybankárok szerint erre sem most számítani, ugyanis egyelőre nincs elég adat annak megítéléséhez, hogy az árak és a bérek emelkedése tartós lesz-e a szigetország gazdaságában.