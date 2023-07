A héten érkezik a friss magyar inflációs adat, ez még akár megmozgathatja a forintot is, hiszen az MNB előtt további tér nyílhat, hogy csökkentsen az irányadó kamat mértékén, ez pedig akár további forintgyengülést eredményezhet. Technikailag is látható, hogy az euró/forint áttörte az 50 napos mozgóátlagát, ami nem jelent kedvező hírt a forint számára, igaz, továbbra is igen szűk sávban mozog a devizapár árfolyama.