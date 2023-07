A német Puma sportszergyártó az elemzői becsléseket magasan felülmúló eredményekről számolt be, miután Kínában újra élénkülni kezdett a kereslet a tornacipők és a ruházati cikkek iránt – írta a Reuters.

Fotó: AFP

A szerdai közlemény szerint a második negyedévben a vállalat üzemi eredménye 115 millió euró volt, meghaladva az elemzők korábbi, 110 milliós becslését. Az adatok közzététele után a Puma részvényei 2,9 százalékot emelkedtek a frankfurti tőzsdén.

Éves szinten azonban a papírok árfolyama 16 százalékos mínusszal jócskán elmarad a legnagyobb versenytársak, a Nike és az Adidas mögött.

A kínai kereslet élénkülése fellendítette a német vállalat ázsiai üzletét, ahol az eladások mintegy negyedével ugrottak meg, miközben Európa és Latin-Amerika is erős piac maradt.

A Puma megerősítette a korábbi előrejelzését, hogy ha a harmadik negyedévben is folytatódik a lendület, akkor még idén megemelheti a pénzügyi célokat.

Ez azonban a növekedés újraindításán is múlik Észak-Amerikában, ahol a bevételek estek, mivel a vállalat igyekszik csökkenteni az olcsó nagykereskedelmi termékektől való függőségét.

Arne Freundt, aki januárban ült bele a vezérigazgatói székbe, az elmúlt évek gyors növekedésének fenntartására törekszik azáltal, hogy az Egyesült Államokban elsősorban a drágább futball-, kosárlabda- és futósportruházatra összpontosít. Kínában pedig megpróbál nagyobb piaci részesedésre törekedni, ahol a legnagyobb riválisai, a Nike és az Adidas, is nehézségekbe ütköztek. Ráadásul a nagy cipőgyártók olyan, gyorsan növekvő kisebb márkák ellen is küzdenek, mint az On Holding és a Hoka, amelyek különösen a futócipők terén hódítanak.

A vállalat a közleményében megerősítette, hogy Hubert Hinterseher pénzügyi igazgató szerződését 2027-ig meghosszabbították.