Bármily gyorsan terjed a mesterséges intelligencia, a kétségek is beették magukat a befektetők agyába. Kérdéses, hogy a most agyonhájpolt vállalatok miként fejlődnek hosszú távon? Másrészt, annál rosszabb nincs, mint amikor egy korai befektető idő előtt kiszáll, s lemarad a nagy raliról, mint ahogy ezt a Softbank tette az Nvidia esetében. Most a kockázatitőke-befektetők egyre szélesebb köre morgolódik a mesterséges intelligencia (MI) vezérelte startupok teljesítménye miatt. Majd egy éve robbant be a piacra a ChatGPT, de jó néhány akkor induló MI-vállalkozás máris szembesült a lanyhuló felhasználói érdeklődéssel, s az első elbocsátásokra is sor került.

Fotó: Shutterstock

Egyöntetű volt az optimizmus abban a tekintetben, hogy a kereskedelmi mesterségesintelligencia-alkalmazások fénysebességgel terjednek, most annál nagyobb a kiábrándultság a piacon

– mondta Mark Goldberg, az Index Ventures partnere, aki régóta támogatja az induló MI-vállalkozásokat. Emlékeztetett: a Szilícium-völgy hangadói tavaly azt hirdették, hogy a generatív MI – az emberszerű chatbotok alapját képező technológia – új technológiai korszakot nyit. Ennek nyomán

a kockázati cégek dollármilliárdokat fektettek egy bizonytalan szektorba,

s jelentékeny számú új munkaerőt toboroztak.

A ChatGPT soha nem látott gyorsasággal terjedt, alig 2 hónap alatt elérve a 100 millió letöltést, emiatt az elemzők túlbecsülték a rövid távú hatását, s mostanra túlfűtött piac alakult ki.

Júniusban és júliusban 10 százalékkal csökkent a ChatGPT havi online látogatóinak száma.

Persze, a technológiai szektorban továbbra is nagy a felhajtás a mesterséges intelligencia körül. Olyan nagyvállalatok, mint a Microsoft vagy az Alphabet (Google), hatalmas beruházásokat hajtanak végre, s virágzik az MI-hez csipeket gyártó Nvidia.

Mégis, az Egyesült Államok

kockázati finanszírozása csaknem felére esett vissza

az idei második negyedévben, annak ellenére is, hogy a generatív mesterséges intelligencia induló vállalkozásaiba öntött pénz 65 százalékkal, 3,3 milliárd dollárra emelkedett.

Olyan erős a verseny ezen a piacon, a Google és a Microsoft olyan magasra tette a lécet, hogy a startupok sokáig önthetik a fejlesztések feneketlen kútjába a dollármilliókat, mire hasznot remélhetnek. Emiatt

a befektetők elbizonytalanodtak.

Ahogy John Luttig, az OpenAI-ban is érdekelt Founders Fund befektetője fogalmazott: