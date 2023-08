Továbbra is egy számjegyűek a rövid kötvényhozamok Magyarországon, az ÁKK referenciahozamai 3, 6 és 12 hónapokra: 9,32 százalék, 9,61 százalék és 9,47 százalék. Ezeket a diszkontkincstárjegyeket az intézményi befektetők mellett a lakosság is nagy erőkkel vásárolta idén, főleg akkor, amikor sokkal magasabb, akár 15 százalék éves hozamot is lehetett realizálni a tartásukkal. Most viszont a hozamok jelenlegi állása alapján a lakossági befektetőknek már nem érdemes DKJ-ban gondolkodniuk, számukra van jobb rövid távú befektetés. Ez pedig az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP).

Egy évre már jobb választás az Egyéves Magyar Állampapír, mint a diszkont kincstárjegy. Fotó: Róka László / MTI

Utóbbi évi 9 százalékkal kamatozik, és hasonlóan a Magyar Állampapír Pluszhoz, minden héten jegyezhető. A DKJ-kra viszont napi eladási árfolyamot állapít meg a Kincstár és azt is feltüntetik, hogy aki aznap vásárol, lejáratig hány százalék éves hozamra tehet szert. A szerdai árfolyamok alapján a DKJ-hozamok 8,74 és 9,02 százalék közt szóródtak, és a megvehető 17-féle DKJ-papír közül egynek a hozama kereken 9 százalék (lejárata 2024. június 26.), egynek 9,02 százalék (lejár 2024. március 30.), a többié 9 százalék alatti.

Egyébként az Egyéves Magyar Állampapír szépen is fogy, a múlt héten 10,9 milliárd forintért jegyeztek a lakossági megtakarítók, ezzel hetek óta ez a papír a legnépszerűbb a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) után. Utóbbin meglátszik, hogy a lakosság nehezen barátkozik meg annak új kondícióival, vélhetően néhányan keveslik az infláció felett már csak 0,25 százalékos kamatprémiumot. Ennek is jele, hogy PMÁP-ból kevesebb mint 19 milliárdnyit vettek a magyarok a múlt héten. Állományszinten az 1MÁP nem jelentős, az augusztus 15-i állapot szerint 466,5 milliárd forintnyit tartottak belőle a megtakarítók, míg PMÁP-ból több mint 13-szor ennyit: 6333,5 milliárd forintnyit. Sőt, az 1MÁP-ból 2022 végén a jelenleginél 341 milliárd forinttal több parkolt a lakosságnál, utána már jelentkezhetett a DKJ-k elszívó hatása.

Nem lényegtelen kérdés, hogy DKJ vagy 1MÁP előnyösebb, ha valaki a lejárat előtt kénytelen megválni tőlük. A DKJ-k árjegyzése szerint a vételi és eladási árfolyamok különbözete (lejárati időtől függően) 0,2-0,6 százalékpont. Aki pedig 1MÁP-ot tart, tőle a névérték 99 százalékán veszi vissza azt a forgalmazó (hasonlóan a PMÁP-hoz) és természetesen a felhalmozott kamat is a befektetőé.

A június végi DKJ-állomány 2506 milliárd forint volt piaci értéken, ennek közel fele (1204 milliárd) volt lakossági kézben.

Aki egy évre szeretné kölcsönadni a pénzét az államnak, természetesen nem muszáj egyéves kötvényben gondolkodnia. Vehet PMÁP-ot is, amelynek a jelenleg forgalmazott sorozata 2033-ban jár le, az első éves kamat 14,75 százalék, amelynek tört részét (6,91 százalék) kifizetik jövő januárban. Utána pedig a 2023-as átlagos infláció plusz 0,25 százalék lesz a kamat. Ez a kötvény is eladható lejárat előtt, a Kincstár jelenleg a névérték 99 százalékán veszi vissza, de nincs rá garancia, hogy ez nem változhat.