Egyes kriptodevizák a hagyományos pénzügyi rendszer helyettesítését tűzték ki célul, mások szimplán a vicc kedvéért jöttek létre. Az egyik legígéretesebb projekt azonban valami egészen más nagyságrendű célt tűzött ki magának: a globális személyazonosítási rendszer egyszerűsítését és egy platformon való integrálását, a globális minimumjövedelem technikai hátterének létrehozását és a demokratikus folyamatok támogatását – ez a projekt a Worldcoin, melyet nem más, mint korunk egyik legnagyobb technológiai úttörője, a ChatGPT atyja, Sam Altman hozott létre.

Fotó: Shutterstock

A projekt még ugyan kevesebb mint egy hónapja vált hivatalosan is elérhetővé, már több mint 2,3 millió felhasználóval büszkélkedhet, akik javarészt még a tesztidőszak alatt váltak a token, és főként a mögötte rejlő technológia és az abban rejlő lehetőségek támogatóivá. A Worldcoin ugyanis rengeteget ígér, de a mögötte álló személyek miatt, mint maga Altman, mégis élvezi a felhasználók bizalmát.

Hiszen amennyiben valóban elterjed a Worldcoin és a használatához szükséges World ID világszerte, alapjában írhatja át a mindennapjaink működését a pénz kezelésétől a személyazonosításhoz szükséges iratokon át egészen a demokrácia alapvető működéséig.

A Word ID és a biometrikus azonosítás

A World ID-ban rejlő szinte végtelen lehetőségeket a mögötte álló technológia teszi lehetővé. Ahhoz ugyanis, hogy valaki használni tudja a tokent, létre kell hozzon egy World ID-t is: ezt az ID-t, azaz személyazonosító dokumentumot utána Altmanék tervei szerint a globálissá váló jelenléttel előbb-utóbb a nemzeti személyazonosító rendszerek kiváltására is fel lehetne használni, forradalmasítva ezzel mind a globális lakosságnyilvántartásokat, mind a turizmust.

De hogyan érhetné el mindezt egy online okmány?

A World ID létrehozásához egy teljeskörű írisz-beolvasáson kell átesnie a felhasználóknak,

így biztosítva, hogy egyetlen ember csak egy azonosítóval rendelkezzen, ezt az azonosítót ugyanakkor bármikor és bárhonnan hozzá lehessen kötni online tevékenységei során is. Mivel a Worldcoinok felhasználásához pedig elengedhetetlen ezen azonosítók létrehozása, mindenkinek, aki részesülni szeretne a pénzforgalom új generációjából, muszáj lesz létrehoznia saját ID-ját, tovább bővítve ezzel a felhasználók körét.

Fotó: Shutterstock

Az írisz beolvasását egy erre a célra létrehozott, úgynevezett "Orb" segítségével hajtják végre – ez egy gömb-szerű szerkezet, melyből jelenleg kétezer darab létezik világszerte és már a világ 34 országában elérhető, de a hálózat már több mint 120 ország állampolgárait soraiban tudja.

Az a küldetésünk, hogy a lehető legnagyobb pénzügyi és identitásközösséget építsük fel

– mutatott rá a projekt céljára Ricardo Macieira, a gömböt gyártó cég vezetője.

Adatvédelmi aggályok és a mesterséges intelligencia veszélyei

Ahogy a legtöbb kriptopiaci projekt kapcsán, úgy a Worldcoinnal kapcsolatosan is felmerültek bizonyos adatvédelmi aggályok, a kérdésben az egyik illetékes hatóság már nyomozást is indított – mindez azonban vajmi kevéssé hatotta meg a projektben rejlő potenciál mellett hitet tevő befektetőket.

Kicsit aggódom, mert nem tudom biztosan, hogy mihez fognak kezdeni a biometrikus- és személyes adataimmal. Ugyanakkor izgatott vagyok, hogy valami egészen másnak lehetek a részese, ami szerintem a teljes világgazdaság változásának is a része lesz.

– fejtette ki véleményét a platform egyik felhasználója a Reutersnek. Mások fontosnak tartották kiemelni, hogy a digitális korban, amiben élünk, lépten-nyomon megosztjuk mindenkivel az adatainkat, mind a közösségi médián, mind a keresési előzményeinken keresztül, így az, hogy még egy harmadik fél részesül belőlük, már ugyan nem számít semmit.

Sam Altman és a projekt társalapítója, Alex Blania egy bejegyzésükben kiemelték: a Worldcoin hálózata nem csak a gazdasági egyenlőség és a globális minimumjövedelem felé vezető utat egyengetné, hanem hatékonyan lépne fel a mesterséges intelligencia által létrehozott és kezelt online profilok ellen is – egy MI ugyanis legyen bármilyen fejlett, írisszel nem fog rendelkezni, így a hamis profilok kiszűrését szinte minden korábbinál hatékonyabban tehetné meg a cég protokollja.

Fotó: Shutterstock

Ingyen kriptó mindenkinek!

A Worldcoin ökoszisztéma különlegessége az is, hogy ugyan tokenjeivel már lehet kereskedni a szabadpiacon, a mögötte álló vállalat ingyen osztogatja őket az azonosításon átesett felhasználók számára: a regisztrációt követően minden új felhasználó jogosulttá válik 1 tokenre, ezen felül pedig havonta 25 darab újabb érmével is gazdagodhatnak, ehhez nem is kell mást tegyenek, mint megnyitni a World Appot, és azon belül igényelni ingyenes ajándékukat.

Az ingyenesen felmarkolható tokenek darabja jelenleg a piacon 1,57 dollárt ér,

így havi szinten jelenlegi árfolyamon számolva 8800 forint ütheti minden befektető markát.

Hol érhető el jelenleg az íriszszkennelés?

A folyamathoz szükséges gömbök gyártása ugyan folyamatos, a teljes globális lefedettségtől még messze jár a projekt. Ez azonban nem jelenti, hogy Amerikáig kellene utaznia annak, aki Magyarországról szeretne regisztrálni a projektbe: Los Angelesen, New Yorkon és Rio de Janeirón túl ugyanis elérhetőek a gömbök

Barcelonában, Madridban, Münchenben, Párizsban és Varsóban is,

a legtöbb helyre azonban előzetes időpontegyeztetés szükséges – mindez ugyanakkor gyorsan és egyszerűen elintézhető a World Appon belül.