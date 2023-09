Fél éven belül értékük 20 százalékát veszthetik el a londoni pénzügyi negyedben található irodaépületek a JPMorgan számításai szerint, ezért a befektetési bank levette a vételre ajánlott részvények listájáról a környék egyik legnagyobb ingatlanfejlesztőjét, a The British Land Co.-t. A londoni pénzügyi negyed ingatlanárai az elmúlt hónapok során átlagosan 8 százalékkal csökkentek.

Fotó: Henry Nicholls / AFP

Az irodaépületek értékvesztése mögött elsősorban a megugró infláció letörésére előállt magas kamatkörnyezet, és az annak következtében drasztikusan szűkülő hitelezési lehetőségek állnak, ugyanakkor nem elhanyagolható az sem, hogy a kereslet a pandémiás korszakot követően látványosan visszaesett az otthoni munkavégzés széles körű elterjedésével párhuzamosan.

Neil Green, a JPMorgan elemzője kiemelte: tartanak tőle, hogy az eladói nyomás még a jelenleginél is magasabb szintekre szökhet. A szakértő ugyanis rámutatott: egyes vállalatok tetemes mértékű nem realizált ingatlanveszteségen ülnek, ezek realizálása és az ingatlanok értékesítése pedig könnyedén vezethet egy túlkínálati helyzet kialakulásához a már jelenleg is telített piacon, tovább rántva ezzel lefelé az ingatlanárakat.

A The British Land Co. vételi ajánlásának visszavonása mindennek fényében nem lehet meglepő a JPMorgan részéről, főleg, hogy mióta a vállalat 2021-ben kiadta rá optimista kilátásait, a kurzus 36 százalékot vesztett értékéből.

A koronavírus-járvány során látott mélységben jár a vállalat részvényárfolyama

Részvényeinek mélyrepülése nyomán a vállalat az idén tavasszal kikerült az FTSE 100 indexből, ahogy elvesztette helyét az MSCI’s Global Standard indexben is. A JPMorgan számításai szerint ennek következtében a passzív befektetési alapok 83,5 millió darab részvényt dobtak piacra, ami ismételt árfolyamcsökkenéshez vezetett.

A The British Land Co. 12,9 milliárd fontnyi eszközt kezel, bérleti díjból származó éves bevétele megközelíti a félmilliárd fontot, és ügyfelei közt tudhatja többek közt a svájci UBS csoport londoni leányvállalatát is.