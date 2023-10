Mintha csak összeesküdtek volna a körülmények a Wizz Air ellen az elmúlt időszakban, egymás után lángolnak fel a háborúk a fapados légitársaság legfontosabb piacai közvetlen közelében, miközben kapacitását jelentősen visszaveti az általa repült Airbusok hajtóműveinek műszaki vizsgálata. S ha ez mind nem lenne elég, a Ryanair is egész pályás letámadást indított a hazai diszkontszolgáltató egyik legfontosabb piacán, vagyis Lengyelországban.

Sőt, a magas olajárak és a fogyasztói hangulat általános romlása is alaposan ronthatja a cég nyereségtermelő képességét.

Az Airbusok hajtóműveinek műszaki vizsgálata is fokozza a Wizz Air problémáit. Fotó: Shutterstock



Csőstül jött a baj a Wizz háza tájára

A háborús konfliktusok közül a Wizz első számú célpiacának számító közép-európai térséggel határos Ukrajnában dúló öldöklés nem igazán fogta vissza a légi forgalmat a régióban, ám a cég három repülője még mindig keleti szomszédunkban vesztegel. Szerencsére az első hírekkel szemben egyetlen gépet sem veszített el végleg a vállalat.

Nagyobb fejtörést okoz ugyanakkor a menedzsmentnek a közel-keleti puskaporos hordó, sorra függesztik fel az amúgy meglehetősen sűrűn közlekedő izraeli járatokat, és fennáll az összecsapás eszkalálódásának a veszélye is.

A Wizz ráadásul a közel-keleti térséget is kulcspiacának tekinti, nem véletlenül alapította meg egy helyi állami holdinggal a Wizz Air Abu Dabit, és kötött együttműködési megállapodást a szaúdi turisztikai ügynökséggel.

A Ryanair lengyelországi kapacitásainak a megduplázása és az egész régióban tervezett expanziója már várható volt, azzal a Wizznél is számoltak. Sőt, rövidesen 35 új repülőt irányítanak a térség legnagyobb piacára. Ettől függetlenül várhatóan szikrázóan kemény összecsapásra kerülhet sor, ám Váradi József vezérigazgató hangsúlyozta a Reutersnek, hogy

a nap végén a régiós gazdaságok növekedésével párhuzamosan, a fogyasztók jövedelme is nő, amiből a légitársaságok továbbra is vastagon profitálhatnak.

A rövid távon összességében kedvezőtlen külső körülmények hatására be is szakadt rendesen a légitársaság brit tőzsdére bevezetett részvényeinek kurzusa, hiszen a május derekán még 31,6 angol fontos lokális csúcsát ostromló papírért ma már 16 fontot sem adnak a londoni Cityben, ahol csütörtök délelőtt még 15,9 font alá is benézett az árfolyam.

Az elemzők megőrizték hidegvérüket

Az elemzők többsége azonban a nehézségek és az összeomló kurzus dacára, úgy tűnik, megőrizte hidegvérét, mivel – bár a Citigroup éppen szerdán szállította le a Wizz célárát 31-ről 14 fontra, ajánlását is tartásról eladásra változtatva –

az LSEG (azelőtt Refinitiv) elemzői konszenzusa még mindig vételre ajánlja a részvényt, mégpedig 31,5 fontos medián célár mellett, ami közel 100 százalékos felértékelődési potenciált rejt.

A Citigroup egyébként részint azzal indokolta a papír leminősítését, hogy a rövid távú járatok árképzése gyengülhet a Wizznél, miközben a Ryanair hálózatának rugalmassága következtében felülteljesítő lehet ezen a fronton.

Az amerikai bankház ráadásul a Wizz Airnél látja a legnagyobb kitettséget az Airbus A320neo és A321neo gépek hajtóműproblémáival szemben is. A kapacitás zsugorodása pedig növelheti az utaskilométerre számított költségnyomást.

A Concorde töretlen utazási kedvet lát a régióban

Egészen másként értékeli a Wizz Airt Bukta Gábor, amint ugyanis a VG Podcastben is elmondta, továbbra is 40 fontos célárral ajánlja vételre a légitársaság részvényeit.

Az elemző szerint hihetetlenül felpörgött az élményvadászat és az utazási kedv a pandémiát követően az egész világon, de kiemelten a régióban is, ami becslése szerint kiváló üzemi eredményt hozhat a Wizznek, a nettó eredményt azonban várhatóan megcsapolja a dollár erősödése.

Ugyanakkor, mint számtalan alkalommal a múltban, a Wizz Air ismét nagyon rugalmasan reagálhat majd minden kihívásra. Ezért most is arra számítunk, hogy a május óta tartó lejtmenetnek előbb-utóbb a shortosok megkínzása lesz a vége

– tette hozzá Bukta Gábor.

Ehhez persze arra is szükség lesz, hogy a geopolitikai feszültség enyhüljön, az olajár stabilizálódjon, terrorista merényletre ne kerüljön sor Európában, a hajtóműproblémák pedig ne súlyosbodjanak. A Concorde szakértője a fentieken túl a Wizz Air remek nyári telítettségi adataira is utalt.

A trend pedig szeptemberben is folytatódott, amikor is a cég repülőkapacitása éves bázison 14 százalékkal, 6 millió ülésre, utasszáma több mint 21 százalékkal, 5,5 millió fő fölé, míg gépeinek telítettsége 87,1 százalékról 92,4 százalékra nőtt.

A cég emellett a következő hónapokra is kiemelkedő foglalási számokról tájékoztatta az elemzőket egy minap tartott befektetési napon, aminek alapján Bukta Gábor télen a veszteségek zsugorodására, nyáron a profit megugrására számít.

Ráadásul nem a Concorde a legoptimistább elemző a céget követő 21 nemzetközi brókercég közül. Egy anonim elemző 50 fontos, az ír Davy Group 42,5 fontos célárat határozott meg.

A másik végletet a Citi mellett az HSBC 19,25 fontos és egy anonim elemzőcég 18 fontos ajánlata képezi.

Mindenesetre november 9-én már okosabbak leszünk, amikor a Wizz Air kora reggel publikálja szeptember 30-án lezárt negyedévének forgalmi és pénzügyi mutatóit.