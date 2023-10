Néhány perc alatt 95 százalékkal, 0,11 svéd koronára zuhantak az SAS skandináv légitársaság részvényei a stockholmi tőzsdén szerda reggel, miután a cég kedden késő közölte, hogy a z Air France-KLM közel 20 százalékos részvénypakettel száll be a cégbe, amelyet ezt követően kivezetnek a tőzsdéről - írja a Reuters.

A képen a SAS egyik gépe - Fotó: Shutterstock

A tavaly júliusban, egy nappal több száz pilótája sztrájkba lépése után a New York-i bíróságtól csődvédelmet kért légitársaságnak 9,5 milliárd svéd koronát (1 svéd korona =33,5 forint) kellett szereznie a fizetőképessége helyreállítása érdekében, amit most a 12,9 milliárd koronás tőkeemeléssel még túl is teljesített.

Az új tulajdonosi struktúrában a Forbes szerint Castlelake Investment Fund kapja a legnagyobb, 32 százalékos részesedést. A dán kormány 25,8 százalékos, az Air France-KLM 19,9 százalékos, a Lind Invest pedig 8,6 százalékos tulajdonos lesz. A fennmaradó részvényekből még a hitelezők között is szétosztanak egy pakettet.

Ez egy fontos mérföldkő a tervünkben, ami igazolja, hogy új befektetőink hisznek a SAS jövőjében

- mondta Anko van der Werff vezérigazgató.

Mivel pedig az Air France és a KLM egyaránt a SkyTeam légiszövetség tagja, az ügylet nyomán a SAS is kilép az 1997-ben részben általa is alapított Star Alliance-ból, és a SkyTeamhez csatlakozik.

A skandináv légitársaságot amúgy a tervek szerint jövőre vezetik a tőzsdéről, aminek következtében 255 ezer részvényes befektetése nullázódik le totálisan.

A SAS azt is közölte, hogy hibrid - részvényekre átváltható - kötvényeinek tulajdonosai is csupán szerény felértékelődésre számíthatnak.

A pórul járt részvényesek között Dániának és Svédországnak jelenleg 20-20 százaléka van, míg a norvég kormány néhány évvel ezelőtt eladta tulajdonrészét. Dánia ugyan még nagyobb részesedéshez jut, ám ezt jelentős új befektetéssel biztosítja.

Az új tulajdonosi körből meglepetésre kimarad az amerikai Apollo tőkealap is.

Miután a SAS a SkyTeambe igazol, a szövetség eddigi tagjaival össze kell természetesen hangolnia az útvonalhálózatát és a menetrendjét is.

A tranzakció legnagyobb nyertese a KLM, melynek Skandinávia és különösen Norvégia rendkívül fontos piaca. A holland légitársaság számos norvég városból naponta többször is indít járatokat Amszterdami csomópontjára, hogy onnan hosszú távú járatokból álló szerteágazó hálózatával repüljenek tovább a világ minden tájára.

Van der Werff - a skandináv cég holland származású vezérigazgatója - szerint mindenesetre a SkyTeamben majd közösen építik a SAS fényes jövőjét.