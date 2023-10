Terjeszkedő ingatlanbirodalom invitálja az euróbefektetőket a BÉT-re

Hétfőtől az intézmények előtt is megnyílt a Shopper Park Plus részvényeinek jegyzése. Az érdeklődő lakossági és intézményi befektetők péntekig tehetnek jegyzési ajánlatot. A már most is 18 kiskereskedelmi egységből álló ingatlanportfólióval rendelkező cég hosszú távú célja a további terjeszkedés a régióban.

1 órája | Szerző: M. E.

