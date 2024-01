A tavalyi gyenge bónuszok után az idei bónuszszezon is nagyon lehangoló a Wall Streeten. A banki bónuszok stagnálnak vagy morzsolódnak, míg a befektetési bankárok bónuszai 25 százalékkal alacsonyabbak a tavalyinál a Johnson Associates szerint, amely a Wall Street egyik kompenzációs tanácsadója.

Fotó: Shutterstock

A Wall Street-i befektetési bankárok az éves fizetésük nagy részét bónuszban kapják. A vezetők egész évben félreteszik a bevételeket, s hónapokig egyeztetnek a bankárokkal, hogy meghatározzák, mennyit érdemelnek. A végleges összeget az év első heteiben határozzák meg, mikor a könyveket bezárják, s a bankárokat általában január végén fizetik ki.

A bónusz mértéke informális HR-eszköz a befektetési bankoknál.

A csökkenő bónusz figyelmeztetés, míg a nulla bónusz hagyományosan felhívás a távozásra.

Tavaly nagyon gyenge bónuszokat osztottak a Wall Streeten, mert a 2022-es év jóval elmaradt a kiugró 2021-es évtől. A bankárok a 2023-as visszapattanásban reménykedtek, de csalatkozniuk kellett. Hiába kezdett tavaly tavasszal ralizni a mégsem volt elég befektetési ügylet. A befektetési banki bevételek ismét csökkentek. A magas kamatlábak és az elhúzódó ukrajnai háború miatt a vállalati ügyfelek elhalasztották a fúziókat, és a kötvénykibocsátások is mérsékeltek voltak.

A Dealogic szerint tavaly az iparág globális díjalapja 67 milliárd dollárra csökkent, ami évtizedes mélypont, s a két évvel korábbinak csupán a fele.

Eközben a Citigroup, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley több ezer munkahelyet számolt fel.

Most a bankok csak a legjobban teljesítőket jutalmazzák, nehogy a tőkepiaci aktivitás fellendülése előtt távozzanak. De sok alkalmazott semmit sem kap.

A bónuszok iparági szerepe magas, hiszen még a juniorok is azt várják, hogy meghaladja az éves rendes fizetésüket, míg a szeniorok esetében a bónusz a fizetés többszöröse a normál években. De a tavalyi év és a tavalyelőtti sem volt normális. Bár úgy is szemlélhető a piac, hogy a 2021-es bumm és az utána fizetett pazar bónusz volt abnormális, míg a mostani a rendes kerékvágás, amelyben fájdalmasan döcög a szekér.

Jó kérdés, hogy miért maradt fenn az ingatag bónuszrendszer.

Ennek oka, hogy a befektetési bankok a főkönyvet minden évben újranyitják, s a legtapasztaltabb vezetők sem tudják megjósolni januárban, hogy mi várható a tőzsdén év közben. Ezért a pénzt év közben félreteszik, s csak év végén számolnak el a bankárokkal.

2021-ben hatalmas bevételt könyveltünk el, mert a pandémia ingyenpénzt hozott a tőzsdére, miközben a karantén miatt alig volt költség

– emlékeztetett Richard Handler, a Jefferies vezérigazgatója egy tavaly októberi befektetői találkozón.

Ahogy tavaly, úgy idén is jobban járnak a befektetési üzletágnál a kereskedési részlegek, mert a tőzsdei forgalom hegymenetben és lejtőn csúszva is szépen termelte a jutalékot.

Érdekes módon, bármily kiszámíthatatlan is a bónuszrendszer, már régen nem korlátozódik a Wall Streetre. Az amerikai patikaláncok is a zsíros bónuszok ígéretével próbálják megoldani a kínzó patikushiányt. Persze a fizetés többszörösét kitevő bónuszokhoz képest kisebb jelentőségű, ám a széles piacon mégis elvárt pulykapénzek is jócskán lecsökkentek a tavalyi évben.