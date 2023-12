A kínai részvényekbe történő nettó külföldi befektetések az augusztusi 235 milliárd jüanos (33 milliárd dollár) csúcs óta 87 százalékkal, 30,7 milliárd jüanra zsugorodtak. Ez azt jelenti, hogy a külföldi befektetők idén mintegy 29 milliárd dollárt vontak ki a kínai részvényekből – írja a Financial Times a hongkongi Stock Connect adatainak elemzése alapján.

A fordulópont augusztusban következett be, amikor az ország egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője, a Country Garden nem teljesítette a kötvénykifizetéseket, miközben más fejlesztők is bajban vannak. Azóta a külföldi befektetők nettó eladóknak számítanak. A befektetők attól tartanak, hogy Peking továbbra is vonakodik agresszív ösztönzőket nyújtani a gazdaságnak, miközben a vállalkozásokkal szemben is keményen fellép.

Múlt héten a kereskedők eladták a videójáték-részvényeket, miután a kormány szigorúbb szabályokat jelentett be az ágazatra vonatkozóan. Ugyan két kereskedési nap van hátra az évből, de úgy tűnik, hogy a kínai piacok 2023-at mélyponton zárják. Míg az offshore befektetések 2021 után drámaian visszaestek, az idei év valószínűleg 2015 óta a legkisebb beáramlást fogja hozni.

A Bank of America által az Ázsiára összpontosító alapkezelők körében ebben a hónapban végzett felmérés szerint a többség alulsúlyozta a kínai részvényeket. A sanghaji és a sencseni tőzsdén jegyzett részvények irányadó CSI 300 indexe dollárban számolva több mint 15 százalékos csökkenéssel zárhatja az évet.