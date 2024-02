Bár a 2022-es rekorderedményt nem sikerült felülmúlni, ám ezzel együtt is erős 2023-as egész éves teljesítményről számolt be csütörtökön az Alteo.

A 2022-es rekordévet ezúttal nem sikerült felülmúlnia az Alteónak.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Közel volt az újabb rekord

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett újgenerációs energiaszolgáltató 12,8 milliárd forint egész éves adózott nyereséget ért el, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbival. Ez egy részvényre vetítve 645 forintot jelent a 2022-es 653 forint után.

A megújuló energiát hasznosító társaság üzemi eredménye kilenc százalékkal maradt el a 2022-estől.

A vezetőség szerint az Alteo eredményességét legjobban kifejező EBITDA (pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem szisztematikus csökkenéstől tisztított eredmény) pedig négy százalékkal 19,4 milliárd forintra mérséklődött.

A tényadat így is messze meghaladja a társaság stratégiájában szereplő EBITDA-cél felső sávját.

Az országszerte több tucat nap-, szél- és gázerőművet üzemeltető közműcég mindezt éves alapon négy százalékkal kisebb, 98,5 milliárd forintos forgalom mellett érte el 2023-ban.

A Mol 73,8 százalékos tulajdonába tartozó vállalat eredményének legnagyobb részét a hő- és villamos energia termelés és menedzsment üzletág szállította, azzal együtt is, hogy EBITDA-ja hét százalékkal 14,55 milliárd forintra mérséklődött.

A megújuló alapú energiatermelés szegmens eredményessége közel harmadával esett vissza, 2,4 milliárd forintra. A gyengébb teljesítmény mögött az áll, hogy az Alteo megújuló portfóliójába tartozó erőművek közül többnek is lejárt a támogatott rendszerben (KÁT) történő termelési lehetősége az időszakban.

Az energetikai szolgáltatások (az e-mobilitási szegmenst is ideértve) a jelentős üzletfejlesztési ráfordítások miatt tavaly is negatív eredménytermelő volt, az EBITDA-szintű veszteség ugyanakkor az előző évi hetedére, 40 millió forintra szűkült.

A hulladékgazdálkodás ellenben már nyereséget termelt, ehhez a tavaly nyáron indult állami hulladékkoncesszióban való részvétel is hozzájárult. A 2022-ben még 172 milliós mínusszal záró üzletág tavaly már 427 milliós forint EBITDA-val támogatta a csoportot.

Az energia kiskereskedelmi üzletág eredményessége 61 százalékkal javult a portfóliótisztításnak és a magas fedezettartalommal megkötött fix árazású szerződéseknek köszönhetően. A szegmens hajszál híján négymilliárd forint EBITDA-t hozott az Alteónak tavaly.

Idén is fókuszban maradnak a fejlesztések

Rugalmasságra és diverzifikációra alapozó tevékenységünknek, fenntarthatóságra és megújuló alapú energiatermelés elterjedésére is fókuszáló stratégiánknak és kiemelkedő szakembergárdánknak köszönhetően a következő időszakban is a piac által elérhető lehetőségek maximumát igyekszünk elérni

– fogalmazott ifj. Chikán Attila vezérigazgató, aki emlékeztetett rá, hogy – az üzleti szempontok mellett – a környezeti és társadalmi fenntarthatóság is kiemelt figyelmet kapott. Egyebek mellett ennek is köszönhető, hogy tavaly a megelőző évi szintnél kedvezőbb ESG kockázati besorolást kapott a vállalat, amely 2023-ban kidolgozta és felállította saját zöld finanszírozási keretrendszerét is.

A vezérigazgató szerint továbbra is fókuszban marad a szabályozási, valamint a rugalmas energetikai szolgáltatások erősítése, akárcsak a megújulók további terjedését támogató és a hulladékgazdálkodást fejlesztő beruházások. Ezek azok a területek, amelyek ifj. Chikán Attila szerint csökkenő energiaár-környezetben is képesek megalapozni az Alteo további eredményességét.

Az Alteo részvényei nem reagáltak azonnal a csütörtök délelőtt közzétett éves jelentésre, a kurzus 2860 forinton stagnált nem sokkal dél előtt. Az árfolyamra idén is az oldalazás jellemző leginkább.