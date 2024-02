Bő másfél hónap után kijelenthető, hogy átmentették tavalyi jó formájukat az amerikai részvények 2024-re is. A tengerentúli zászlóshajója, az S&P 500 február közepéig 5 százalékot emelkedett, a hónapban – története során első alkalommal – átlépte át az 5000 pontos szintet is. A hegymenet a mostani rekordszint közeléből is folytatódhat, legalábbis a Goldman Sachs szerint, amely 5200 pontra emelte a meghatározó tengerentúli részvényindexre, az S&P 500-ra vonatkozó év végi várakozását.

Folytatódhat a rali az amerikai tőzsdén a Goldman Sachs szerint. Fotó: Shutterstock

A nagybank az erős negyedik negyedéves vállalati gyorsjelentések, valamint a javuló eredménykilátások miatt döntött úgy, hogy száz ponttal feljebb srófolja 2024-re vonatkozó becslését. Ez további 4 százalékos emelkedést vetít előre a pénteki, 5005 pontos szintről.

A Goldman várakozása szerint az amerikai vállalatok profitja átlagosan 8 százalékkal hízhat idén, amit az amerikai gazdaság javuló kilátásai és a 200 milliárd dollár feletti tőzsdei kapitalizációjú, ún. megacap vállalatok profitmarzsa táplál.

Arra számítunk, hogy a világ GDP-jének erős növekedése és a kissé gyengülő dollár támogatni fogja az EPS-t, míg az alacsonyabb kamatszintek és az olajárak enyhe fékezőerőt jelentenek

– mondta David Kostin, a Goldman Sachs vezető stratégája a Reuters beszámolója szerint.

A stratéga prognózisa szerint az S&P 500 index összesített nyereségét a megacap részvények, különösen a magnificent seven (csodálatos hetes, vagyis az Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia és Tesla) erős eredménye növeli majd 2024-ben, a legnagyobb profitbővülést ez a hét társaság szállíthatja majd. A mesterséges intelligencia térnyerése és a vásárlóerő növekedése várhatóan az árrések bővülése mellett a bevételtermelést is felpörgetheti majd – tette hozzá Kostin.

A félezer amerikai nagyvállalat részvényeit tartalmazó index többi komponensének árrései is javulhatnak majd, de a fentiekénél sokkal szerényebb ütemben.

A pénzügyi óriás rövid időn belül már másodszor javít az amerikai tőzsde idei kilátásain, tavaly decemberben 4700-ról 5100 pontra húzta fel prognózisát, akkor az enyhülő inflációra és a Fed várható kamatcsökkentéseire hivatkozva.

A rali legkorábban kedden folytatódhat, ma ugyanis az elnökök napját ünneplik az Egyesült Államokban, emiatt a tengerentúli tőzsdék zárva tartanak.