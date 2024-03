A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló, korlátozott átfogó vizsgálatot követően –felügyeleti jogkörében eljárva összesen 14 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a CIG Pannónia Életbiztosítóra a terméknyilvántartási, kiszervezési, tartalékszámítási, IT-biztonsági, megfelelőségi, kockázatkezelési, a biztosítási szerződések tartalmi elemeit érintő, termékfelügyeleti, ügyféltájékoztatási és panaszkezelési hiányosságok miatt – közölte hétfőn az MNB, hozzátéve, hogy a feltárt problémák nem veszélyeztetik a biztosító megbízható működését.

Megbírságolták a CIG Pannóniát. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mit tárt fel a CIG Pannónia Életbiztosítónál az MNB vizsgálata?

Miután a felügyelet nagyjából egy hónapja a CIG Pannónia Életbiztosító leányvállalatát, a nem életágazatra specializálódott CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosítót (Emabit) is megbírságolta, most megállapította, hogy az anyavállalat a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításoknál nem mindenkor határidőn belül bírálja el a kapott ajánlatokat, s több esetben pontatlan adatokat tart nyilván a visszavásárlással megszűnt szerződésekről. A kiszervezési szerződések nyilvántartása, illetve egyes kiszervezések minősítése nem volt maradéktalanul megfelelő, s elmaradt a bejelentésük is az MNB felé. Több ponton pontatlannak bizonyult a biztosító biztosítási tartalékainak számítása, illetve validálása.

Emellett a biztosítótársaság informatikai (IT) rendszerében nem választotta szét a teszt- és éles környezetet, s nem gondoskodott mindenkor a vírusok, kártékony programok elleni, a kockázatokkal arányos védelemről. Nem teljesítette minden esetben az IT-biztonsági rendszer védelmének zártságára vonatkozó teljes körű ellenőrzést sem. A megfelelőségi vizsgálatok nem terjedtek ki a biztosító minden lényeges működési területére, és a compliance-terület szabályozottsága sem volt teljes körű. Hiányzott a valamennyi lényegi kockázatot lefedő, a kockázati profilhoz illeszkedő limitrendszer és kockázati stratégia, s nem mindenkor lehetett meggyőződni a kockázatkezelési feladat igazolt elvégzéséről.

A fentieken túl több ponton is hiányosak voltak a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások szerződési feltételei.

Egyáltalán nem vagy ellentmondásosan tartalmazták egyes esetekben, hogy például hogyan kell bejelenteniük az ügyfeleknek a biztosítási esemény bekövetkeztét;

mivel jár, ha elmulasztják e bejelentést;

mekkora a kockázati díj mértéke;

milyen okokból és mértékben módosíthatók a szerződés díjai és költségei;

bizonyos díjaknak, költségeknek mi a céljuk, tartalmuk, mivel ez elnevezésükből nem volt megállapítható;

egyes eszközalapoknak mi a kockázati besorolásuk.

Továbbá elmaradt, illetve nem volt teljes körű a biztosító termékfelülvizsgálati szabályozása és annak elvégzése. Egyes eszközalapok bevezetésének vagy megszüntetésének bejelentését is elmulasztotta a biztosító, valamint ügyféltájékoztatási, illetve panaszkezelési kötelezettségeit sem teljesítette mindenkor maradéktalanul.

Az enyhítő és súlyosbító körülményre is tekintettel volt a felügyelet

Mindezek nyomán az MNB kötelezte a CIG Életbiztosítót, hogy május 31-ig írásban adjon tájékoztatást a feltárt hiányosságok megszüntetéséről, illetve 12,5 millió forint felügyeleti és 1,5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a társaságra.

A bírság összegét enyhítette, hogy a társaság több esetben már a hibák korrekciójáról vagy azok tervéről számolt be. Súlyosbító körülménynek számított viszont, hogy a biztosítóval szemben már 2022-ben is intézkedni kellett a panaszok késedelmes megválaszolása miatt.